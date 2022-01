España | «Iglesias, métete las demandas donde te quepan, yo seguiré diciendo que te pagan Irán y Maduro»

«Abogadoooo…» La famosa cita de Robert de Niro en El Cabo del Miedo es a la que recurre con humor Eduardo Inda para recordarle a Pablo Iglesias su enésima derrota en los juzgados o, dicho de otra manera, una victoria más de OKDIARIO y de la libertad de expresión ante el podemita mimado a los pechos del chavismo más sectario. «Iglesias, métete las demandas donde te quepan, yo seguiré diciendo que te pagan Irán y Maduro», ha afirmado Inda.

«¡Qué tal, querido Pablo Iglesias! La verdad es que esta sentencia es el motivo de que te hayas pasado poniéndome a parir las últimas 72 horas», explica Inda mostrando el fallo con sus manos. «Este fallo es el causante de que me hayas comparado incluso con un narcotraficante. Cuando yo ya te avisé hace 48 horas que, en fin, yo no me he metido una raya de coca en mi vida, no he fumado porros, no soy narcotraficante… y yo, no sé, si tú puedes decir lo mismo; estoy seguro de que sí, pero no lo tengo claro», señala el director de OKDIARIO.

Esta sentencia es la explicación por la que «has ido en las últimas jornadas de mitin en mitin para ponerme a parir, que parece ser tu deporte favorito». Así, con tono jocoso, el periodista ironizó al decir que «te debo poner cachondo porque no entiendo esta obsesión». Inda también reconoció el trabajo del abogado de Dos Mil Palabras SL, Juan Luis Ortega: «Es el mejor abogado de derecho a la información de este país».

«Este fallo es una bendición -aseguró Inda- para la libertad de expresión que tan poco os gusta a este Gobierno socialcomunista, para la independencia de los medios y, sobre todo, para quienes contamos la verdad, esa verdad que tanto te incomoda». «Lo único Pablo que te puedo decir, después de las seis, siete u ocho demandas que has perdido o, las veinte que habéis perdido si contamos las de Podemos, que te puedes meter tus acciones judiciales por donde te quepan, porque te voy a seguir ganando. El único problema es que el dinero que recibimos en costas sale de nuestros impuestos, pero en fin…».

Inda acaba su mensaje en este vídeo reiterándole una vez más a Iglesias que «si quieres sigue así, y si no, métete tus demandas y tus querellas por donde te quepan».