Los fans de las historias de apocalipsis zombis están ansiosos por el estreno de Estamos muertos; la nueva serie surcoreana de Netflix que llega el 28 de enero y busca convertirse en uno de los primeros fenómenos de la plataforma en 2022.

Tras el éxito mundial de El juego del calamar, y unos años antes de Kingdom, otro drama coreano de acción con muertos resucitados -pero ambientada en la dinastía Joseon-, esta nueva producción se plantea como una sucesora que promete.

La historia, basada en un webtoon (historieta digital) creado por Joo Dong-geun; comienza en una escuela común y corriente que se ve repentinamente infectada por un virus zombi. La mayoría de los estudiantes se contamina de inmediato, dejando a unos pocos aislados en diferentes partes del colegio.

La serie tiene 12 episodios y gira en torno a los chicos no contagiados que no se unen por un sentido de verdadera amistad; sino por el deseo mutuo de sobrevivir. O al menos por no quedar atrapados y transformarse en una de estas rabiosas criaturas.

Tanto para los seguidores del género como para quienes se introducen por primera vez a este mundo; éstas son algunas de las razones por las que Estamos muertos se erige como la próxima gran historia de lo que Netflix ya denomina “K-zombies”.

800 Noticias