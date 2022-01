Horóscopo del 24 de enero 2022 de Mhoni Vidente

Este lunes 24 de enero del 2022, seguimos dentro de la época de Acuario, por lo que todos los signos se verán afectados de una forma u otra por la alineación de los astros en este día.

ARIES

Este lunes será un día para planear lo que vendrá para ti en este cierre de mes, fue un comienzo de año difícil para tu signo pero todo pasa por algo y todas las pruebas son para fortalecerte aún mas este 2022. Si sales con alguien desde hace poco, deja ya de dudar de su sinceridad, no eres justa. Controla esta faceta celosa que a diario no te beneficia en nada y menos en estos momentos.

TAURO

Será un lunes muy sorpresivo pues, un viaje por el que estabas esperando podría asegurarse para mediados de año, por lo que debes de guardar muy bien tu dinero y no hagas gastos innecesarios para que las deudas no te detengan este año. Si tu corazón está libre, has de saber que desde hace días alguien piensa en ti y seguramente no se atreve a dar el paso, pero puedes detectar ciertas señales inequívocas.

GÉMINIS

Los nacidos bajo el signo de Géminis deben de poner mucha atención en su trabajo este lunes, recuerda que el trabajo es muy importante para la vida, es de aquí donde obtienes recursos para poder vivir tan bien como te gusta, por ello, debes de estar siempre dispuesto a dar el extra. No eres nada egoísta, pero a veces esto supone un contratiempo. Haz lo posible por llevar a cabo a diario aquello que te gusta.

CÁNCER

Este lunes tu liderazgo será puesto a prueba, a veces para que las cosas sucedan tenemos que hacer que pasen, esto será lo que deberás hacer para que tu trabajo o tu familia lleguen al siguiente nivel. Reflexiona también sobre el amor, si tu pareja no te llena, piénsalo bien antes de avanzar. Más adelante todo podría complicarse.

LEO

Hoy lunes un nuevo amor podría vislumbrarse en el horizonte, ya tuviste muchas experiencias con personas que no eran lo que esperabas y esta vez todo podría cambiar para bien. Sigue compartiendo con ellos todo lo que tienes y todo lo que sabes, como has venido haciendo a diario hasta ahora. Te vendría muy bien hoy reunirte con los amigos en algún lugar al aire libre, ellos también necesitan sentir que son importantes para ti.

VIRGO

Para hoy lunes deberás de poner mucha en fe en todos los asuntos legales que tengas pendiente, según el tarot etos asuntos podrían resolverse a su favor, prende una veladora blanca para entrar en contacto con tu ángel de la guarda. Si tiene un amor reciente, nativa de Leo, Aries o Acuario, valora a diario sus detalles y atenciones. Además conocerás a personas que te admiran porque da la impresión de que siempre sabes cómo actuar.

LIBRA

Este lunes no estás en tu mejor momento de ánimo y en parte es debido al clima invernal, aunque esté haciendo buen tiempo, nada personal. Trata de conseguir tiempo para ti, consiéntete y trata de bajarle al drama por que esto no te traerá nada. Es verdad que los sueños son los impulsores de nuestros objetivos, pero tienes que ser consciente de que se cumplen sólo con tiempo y mucho trabajo.

ESCORPIÓN

Hoy lunes la vida te tiene una grata sorpresa, siempre te destacas por tu inteligencia y tu forma de trabajar, misma que será reconocida por alguien importante para tu futuro profesional. Visita a tu familia esta semana para que puedas tener más contacto con ellos, recuerda que no existe nada más importante que la familia y para tu signo es importante tener contacto con tus seres queridos para seguir creciendo.

SAGITARIO

Este lunes reconoces quienes verdaderamente te han sido leales y han estado contigo, recuerda que los tiempos difíciles nos ayudan para encontrar a las personas que vale la pena conservar en nuestras vidas. Hoy es posible que alguien cercano te cuestione sobre la persona que has elegido para compartir tu vida. No permitas que los prejuicios de nadie te afecten y menos en el aspecto sentimental.

CAPRICORNIO

Este lunes llegó ese momento del año en el que debes de dar gracias por todo lo que obtenido durante la época de auge y reconocer en lo que debemos seguir trabajando durante este 2022. Luego de haber resuelto tus problemas de pareja, reúnete con tu pareja, te espera una velada inolvidable y con grandes dosis de romanticismo y pasión. Sigue trabajando en tu carácter para que no lastimes a nadie.

ACUARIO

Estas en tu mejor época del año, hoy mejor es cerca de la gente que te quiere y se preocupa por ti a diario. Si hoy también es día laboral para ti porque estás en un comercio, tendrás un gran día, con buena energía y muchas ventas que te reportarán buenos beneficios. Recuerda que siempre buscas vivir bien y esto será uno de tus principales motores para buscar progreso en la vida y conseguir todo lo que has soñado.

PISCIS

Estuviste en días difíciles últimamente, te costó trabajo comunicarte con tus seres queridos y tu carácter no ayudó, pero estas en el camino que tienes que estar, por lo que mientras más trabajes en tí, mucho más rápido encontrarás tu mejor versión lista para ser compartida con los demás. Llenas de alegría los lugares donde vas, eres especial y lo sabes, por ello debes de quitarte la desidia y seguir trabajando en ti, tú eres tu proyecto más importante.

NOTICIAS AL DIA Y A LA HORA