Joven contó que gana más en Canadá como repartidora que en México siendo profesional y se vuelve viral

Muchos ciudadanos latinoamericanos deciden emigrar a otros países con la idea de buscar un mejor futuro. Como una joven identificada en TikTok como ‘Road Bels’, quien suele compartir su experiencia al salir de México en busca de mejores oportunidades.

La joven se volvió viral luego de contar que aunque tiene diferentes estudios universitarios en su país natal, gana más dinero repartiendo comida en Canadá. La mexicana utiliza la plataforma digital para hablar sobre cómo ha sido su experiencia desde que salió del territorio.

‘Road Bels’ asegura que cuenta con estudios universitarios como licenciada en Química, Bacterióloga y Parasitóloga; además, de tener una maestra en Biotecnología Microbiana.

No obstante, sus estudios no la ayudaron a encontrar buenas oportunidades en México, por lo que optó por viajar a Canadá. En el país norteamericano, la joven mexicana encontró un trabajo como repartidora de comida en Uber.

Con una bicicleta y una gran maleta en donde lleva la comida, la mujer asegura que “gana más” así que con su profesión en México. Incluso, ella presume que gracias a su trabajo repartiendo ha logrado darse algunos lujos, como adquirir un carro.

La joven mexicana, a través de TikTok, contó cuáles son las principales ventajas de estudiar y trabajar en Canadá. Según ella, el país extranjero ofrece mejor calidad de vida, intercambio cultural y oportunidades laborales.

Muchos usuarios de redes sociales han lamentado que es una realidad que se ven en muchos países latinoamericanos, en donde las personas, con estudios o no, deben emigrar para lograr vivir mejor.

“Es una triste realidad. No importa que tan estudiado seas, no hay oportunidades de nada”, “Es una lástima, porque muchos países latinos cuentan con personas muy inteligentes y con recursos para explotar sus ideas, pero la corrupción se lleva todo”, “Muy triste no poder encontrar las mismas oportunidades en el país de uno”, comentan algunos internautas.