La mala noticia de Diosa Canales para sus fanáticos

La vedette venezolana expresó en una reciente entrevista con Sábado en la Noche que tras cumplir años, tiene otros planes de vida y su visión ha cambiado, alegando que cada vez se comporta un poco menos sensual que antes.

Asimismo, mientras hablaba de lo que muestra en sus redes sociales expresó: «Mis fotos sensuales las de siempre, hasta más recatada porqué ya no muestro tanto como antes porque ya pase esa etapa».

Seguidamente indicó que ese cambio vino a raíz de que dio a luz a su hijo Jake Set con su esposo, Sigiloso: Me sentí diferente, totalmente distinta, otra mujer otra persona, comencé a vivir la vida más diferente, antes me preocupaba por cosas que no son necesarias y perdía el tiempo en tonterías, detalles de la vida que realmente a esta edad, hoy Diosa Canales veo que las cosas más importantes de la vida es la familia».

Por último dijo que su propósito para este 2022 es enfocarse más en sí misma, su familia, sus proyectos personales, agregando «La fama pasa, el dinero no lo es todo» aprendiendo a valorar a su círculo cercano.

