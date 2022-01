México | 29 senadores de Morena, en contra de comisión especial creada por Monreal

En una convocatoria que hicieron pública 29 senadores de Morena, anunciaron que el próximo viernes analizarán lo relativo a la Comisión Especial para investigar presuntas violaciones a los derechos humanos y el debido proceso en Veracruz, creada por el Ricardo Monreal Ávila, quienes dicen que ese tema “no se discutió ni se abordó al interior del grupo parlamentario”.

A través de redes sociales se dio a conocer el documento el cual contiene firmas de los senadores Ernesto Pérez Astorga, Gloria Sánchez Hernández, Nestora Salgado García, Daniel Gutiérrez Castorena, Maria Antonia Cárdenas Mariscal, Ovidio Peralta Suárez, Susana Harp Iturribaarría, Marcia Merced González González, Gerardo Novelo Osuna, Martha Guerrero Sanchez, Arturo Bours Griffith, Gilberto Herrera Ruiz, Héctor Vasconcelos, Blanca Estela Piña Gudiño, Rafael Espino de la Peña, Arturo Moo Cahuich, Martha Lucía Miche Camarena, y Eva Galaz Caletti.

Asimismo, Higinio Martínez Miranda, Napoleón Gómez Urrutia, José Luis Pech, Ana Lilia Rivera Rivera, Rosa Elena Jiménez, Jose Antonio Álvarez Lima, Antares Vázquez Alatorre, César Cravioto Romero, María Celeste Sánchez Sugía, José Narro Céspedes y Bertha Alicia Caraveo Camarena.

Trascendió que, incluso, ese día podrían solicitar la destitución de Monreal como líder de la bancada de Morena.

Esta reunión será a las 16:00 horas en el auditorio “Octavo Paz” del Senado de la República, “a fin de abordar asuntos de interés común, entre otros, el tema de la Comisión sobre Veracruz, que no se discutió ni se abordó al interior del grupo parlamentario: “Somos leales al proyecto de la 4T y al presidente Andrés Manuel López Obrador”, precisaron.

En respuesta, Ricardo Monreal respondió por la misma vía que no tiene inconveniente, “y creo que nadie lo tiene” para realizar esa reunión, toda vez que “la infamia que se perpetró en contra de José Manuel del Río, secretario técnico de la Jucopo, y de otras personas inocentes que padecen persecución en Veracruz”.

Sin embargo, reprochó a sus compañeros de bancada se dirima en los medios de comunicación y que se observe este clima del cual, “en lo personal, no estaba enterado y que, al mismo tiempo, no percibo entre ninguna senadora ni en ningún senador, a quienes lo único que hemos hecho es darles un trato digno e igualitario. Nadie puede señalar un maltrato o una falta de atención de mi parte y tampoco daré motivo para ello, ni ahora ni nunca”.

Ricardo Monreal criticó el que se discuta el trabajo de comisiones, “así como respecto a las ausencias cada vez más frecuentes (de Morena) y que ponen en el riesgo el quórum y las votaciones, lo cual nos obliga a pedirles a compañeras y compañeros de la oposición que nos respalden”.

Son temas, dijo, que s deben abordar y para lo cual “siempre he mostrado disposición. Tenemos todo el sábado, domingo o lunes (próximos); no veo razones para polarizar posiciones ni tampoco para debatir estos temas en los medios de comunicación, cuando son decisiones internas que deben unificarnos, no dividirnos”.

Vaticinó que se aproxima un periodo difícil: “No basta nuestra mayoría simple, requerimos mayorías calificadas y debemos actuar con respeto internamente y también con los otros grupos. Así lo creo y en congruencia con ello me he conducido”.

En otro punto, insistió que “todas y todos (de Morena) somos leales al presidente de la República, al Lic. Andrés Manuel López Obrador, y hemos actuado de conformidad con ello en las propuestas legislativas que nos ha encomendado”.