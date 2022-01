Venezuela atraviesa por una Emergencia Humanitaria Compleja que compromete severamente los derechos humanos de los jóvenes. Uno de los principales problemas que afecta a la juventud, es tener que emigrar a otros países para poder enviar el sustento económico a sus familiares.

Este es el caso de Hayanauris Valentina, periodista venezolana en Brasil, quien dejó de lado su profesión para ganarse la vida limpiando casas.

Periodista venezolana en Brasil sale adelante limpiando casas

Cuando la joven llegó a Brasil su primer empleo fue faxinas, que en idioma brasilero significa limpieza en casas muy lujosas.

La muchacha contó a NTA que limpiar casas es muy incómodo, ya que tiene que enfrentar racismo por parte de algunos dueños de estas viviendas.

¨Es un poco incómodo, pero me toca asumirlo y no verlo mal. No es fácil empezar de cero, pero mi actitud es segura, creyendo que llegué a un sitio para trabajar», expresó la joven a NTA.

La muchacha realiza la limpieza general, en áreas como sala, dormitorios, baños, cocina, etcétera. El servicio suele incluir la limpieza de suelos, cristales y muebles, pero puede variar según las necesidades de cada ambiente y el nivel de suciedad.

El valor del servicio también dependerá del tipo de convenio procedido con un profesional, incluyendo demandas más específicas como limpieza de gabinetes, persianas, entre otros.

Por su parte, el servicio de limpieza se contrata durante 8 horas diarias. Normalmente, lo proporciona una empresa o un autónomo registrado.

¿Cuánto puede ganar la muchacha limpiando casas?

La joven puede ganar en Brasil limpiando casas entre 250 a 150 reales en un día. Esto equivale a 50 dólares americanos. Sin embargo, también depende de cuántas tareas y el tamaño del sitio.

Datos sobre la migración en jóvenes venezolanos

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la migración internacional representa una oportunidad para que los jóvenes consigan una vida mejor para sí y para sus familias. Además, los ayuda a concretar aspiraciones educativas, mejoren sus competencias y perspectivas profesionales, o satisfagan el deseo de desarrollo personal que propician las aventuras y los problemas de vivir en el extranjero.

Sin embargo, la migración de los jóvenes se produce en un contexto de elevado desempleo juvenil y de falta de creación de empleos dignos en el país de origen.

