Perú | Dina Boluarte dice que la expulsaron de Perú Libre por no pensar como Vladimir Cerrón

La vicepresidenta Dina Boluarte fue expulsada del partido Perú Libre por haber cometido una «falta grave».

La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, indicó que su expulsión del partido Perú Libre se debió a que no tiene el mismo punto de vista que el secretario general, Vladimir Cerrón.

Mediante declaraciones a la prensa, durante la instalación de la comisión multisectorial, la cual está orientada a asegurar el regreso a clases presenciales, mencionó que no es la primera vez que se habla de su alejamiento del partido oficialista.

«Han venido de menos a más las discrepancias internas [en Perú Libre], en su momento dije que las discrepancias se debían atender al interior del partido. No es la primera vez que me quieren expulsar por el solo hecho de no pensar conforme al secretario general del partido [Vladimir Cerrón Rojas] desea», manifestó.

Ayer, el Comité Regional de Disciplina de Perú Libre expulsó a Boluarte Zegarra, quien también es titular del Ministerio de Desarrollo por «falta grave». En el documento que anuncia su separación se lee una reciente entrevista con el diario La República, donde se menciona que jamás fue cercana a la ideología de dicho partido.

«Nunca he abrazado el ideario de Perú Libre. En campaña lo que hemos dicho es que queremos un sistema universal de salud, queremos hacer de la educación una más cerca a la realidad peruana», aseveró la vicepresidenta al referido medio.