Sé inteligente, no le des gusto a ciertas personas, por Albeiro Meyer

Por Albeiro Meyer

Días de cambios, viajes y negocios. Esta es la proyección signo por signo del maestro Albeiro Meyer.

20 de marzo al 20 de abril.

Planeta regente: Marte.

Metal: Hierro.

Piedras: Rubí y Diamante.

ARIES: SIGNO DE FUEGO

Sus virtudes: su compromiso y palabra.

Para Aries es esto lo que ha de suceder. En año del Tigre de agua recibirás mucho apoyo y mercurio retrógrado hará en muchos de ustedes un trampolín de impulso y podrán por fin vender esa casa y hacer esas mudanza que tanto anhelan.

Invierten en negocios de comida, abren ese negocio, incluso por las redes sociales, logran metas con estudios y becas. Se reúnen con padres e hijos fuera de su país, celebran quince años, graduación en leyes o medicina, deberán cuidarse de robos o estafas con cuentas ficticias.

En el amor: bajen el carácter y den confianza y todo será mejor.

En la salud: operación por hernias.

20 de abril al 21 de mayo.

Planeta regente: Venus.

Metal: Cobre.

Piedras: Esmeralda.

TAURO: SIGNO DE TIERRA

Sus virtudes: Sus ideales y la fe en sí mismos.

Para Tauro es esto lo que ha de acontecer. El año del Tigre de agua junto con mercurio retrógrado será cómo un tsunami moviendo con fuerza sus vidas. Donde lo que hasta ahora se había hecho muy difícil podrá resolverse logrando poner coto a ese problema legal y de pasaporte. Dando fin a eso que no los dejaba avanzar para poder regresar o viajar de nuevo.

Firmarán divorcios y separaciones de bienes, mejorarán en sus finanzas y cerrarán ciclos. Celebran cumpleaños y también tendrán tristezas por la partida de un ser amado en cama por salud muy delicada. Quienes se dedican a negocios con productos del campo les irá muy bien; venden unas tierras o propiedad avícola.

En el amor: algo nuevo comienza.

En la salud: cuidarse los riñones.

21 de mayo al 21 de junio.

Planeta regente: Mercurio.

Metal: Mercurio.

Piedra: Topacio y Ojo de gato.

GÉMINIS: SIGNO DE AIRE

Sus virtudes:su corazón humilde y leal cuando de amar se trata.

Para Géminis es esto lo que ha de acontecer. En el año del Tigre grandes cambios se darán y mercurio retrógrado hará su tarea, el pasado quedará atrás y este nuevo amanecer te dice lo siguiente, esos padres y familiares fallecidos te dicen gracias por tanto, gracias por el amor y el apoyo, estamos contigo, solo piensa en nosotros y nos haremos sentir enseguida, Dios te bendiga.

Logran ese viaje y encuentro con tu pareja e hijos, mejoran sus finanzas, abren ese negocio, celebran cumpleaños y graduaciones, compran seguro médico por operación pendiente será un éxito. Verán el triunfo en el deporte de ese hijo gemelo y su firma hacia el éxito.

En el amor: todo mejorará solo sean pacientes.

En la salud: todo estará bien con triunfos.

21 de junio al 22 de julio.

Planetas regentes: Luna.

Metal: Plata.

Piedras: Perla y cuarzo cristal.

CÁNCER: SIGNO DE AGUA

Sus virtudes: dan el amor de alma y su humildad los hace diferentes.

Para Cáncer es esto lo que ha de suceder. En año del Tigre de agua grandes acontecimientos se harán presentes en sus vidas y mercurio retrógrado les traerá fuertes movimientos energéticos. Esto es lo que sucederá… Deberán llegar a un acuerdo para firmar esa sucesión y darle a cada quién lo que le corresponde, para que esos difuntos estén en paz.

Logran mudanzas y viajes en familia, celebran cumpleaños y bautizos. Logran ese embarazo deseado, firman traspaso y logran sacar ese pasaporte, ganan demandas, ascienden en cargos político-administrativos.

En el amor: logran esa estabilidad.

En la salud: operación visual.

23 de julio al 22 de agosto.

Planeta regente: Sol

Metal: Oro.

Piedras: Rubí, Diamante, Brillante y Ámbar.

LEO: SIGNO DE FUEGO

Sus virtudes: honestos y perfeccionistas.

Para Leo es esto lo que ha de suceder. En este año del Tigre de agua, los hombres no están muy bien aspectados y las damas serán líderes con mercurio retrógrado, moverán esas energías y esto es lo que sucederá, llegó el momento de soltar y empezar de cero, tomen lápiz y papel porque recibirán dinero por herencias y por contratos.

Logran arreglar documentos por motivos de viajes, cambian de carro, firman una venta de propiedad, viajes por negocios, celebran cumpleaños, logran becas o estudios de hijos fuera y dentro de su país, reciben visitas gratas, logran abrir negocios o local comercial.

En el amor: habrá una nueva y bonita oportunidad.

En la salud: operación en puerta.

23 de agosto al 22 de septiembre.

Planeta regente: Mercurio.

Metal: Níquel y Mercurio.

Piedras: Malaquita.

VIRGO: SIGNO DE TIERRA

Sus virtudes: son selectivos y muy reservados.

Para Virgo esto es lo que ha de acontecer. En el año del Tigre de agua tendrás grandes sorpresas y la energía mercurio retrógrado los moverá para tomar grandes decisiones. Será el salir de su país para mejorar sus finanzas una de ellas. Logran salir de deudas, vender un apartamento, renuevan visas y permisos laborales.

Invierten en ganado o ventas de carnes, actualizan registro de comercio, reciben puntos o bio-pago. Renuevan licencia de licores, reciben préstamos para inversión en negocios de crédito con ganancias de intereses o empeños. Celebran que liberan a familiar detenido, firman compras por puertos.

En el amor: todo fluirá.

En la salud: cuidarse de contagios.

23 de septiembre al 22 de octubre.

Planeta regente: Venus.

Metal: Cobre y Platino.

Piedra: Zafiro y Cuarzo Rosa.

LIBRA: SIGNO DE AIRE

Sus virtudes: nacieron para enseñar el bien y la verdad.

Para Libra es esto lo que ha de acontecer. El año del Tigre es para aclarar y tomar grandes decisiones junto con mercurio retrógrado, un estallido de movimientos energéticos y limpieza espiritual. No has notado esa baja de energía y pesadez, han notado que esos proyectos y negocios ya a punto de darse se han caído, el dinero y la salud no han sido lo mejor y hasta problemas legales. Pues llegó el momento de ayudarse, primero el salmo 91 en el sur de sus hogares y en el norte ponen al arcángel Miguel como protección y el salmo 121 cuando salgan a la calle y verán ese cambio.

Logran ganar juicio y demanda, recuperan esa propiedad en pelea legal, se recuperan de una estafa, mejoran negocio de licores, ventas por mayor o agencias de festejos, celebran la recuperación total de un paciente con cáncer, obra del Espíritu Santo y José Gregorio Hernández, celebran cumpleaños y matrimonio, salen de deudas y se mudan de casa para bien.

En el amor: todo comenzará de nuevo.

En la salud: cuidarse del estrés.

23 de octubre al 21 de noviembre.

Planetas regentes: Marte y Plutón.

Metal: Hierro y Acero.

Piedras: Turmalina y Granate.

ESCORPIO: SIGNO DE AGUA

Sus virtudes: son de alma noble y leales como nadie.

Para Escorpio es esto lo que ha de suceder. El año del Tigre bajo la energía de mercurio retrógrado hará lo suyo y el retroceso será para impulsarse y lograr cumplir esas metas, las cuales serán un hecho.

Lograrán firmar ese local o negocio en puerta, los días por venir serán de bendiciones ya que esos negocios y proyectos serán un gran triunfo, arreglan documentos por motivos de viaje, reapertura de un gran negocio, cambios de vehículo, solucionan asuntos legales, ganan demandas, recuperan dinero invertido y prestado.

En el amor: las oportunidades no se darán a esperar.

En la salud: operación en puerta, todo saldrá bien.

22 de noviembre al 20 de diciembre.

Planeta regente: Júpiter.

Metal: Estaño.

Piedra: Turquesa.

SAGITARIO: SIGNO DE FUEGO

Sus virtudes: son grandes amigos y la traición no está en sus mentes con nadie.

Para Sagitario es lo que ha de suceder. El año del Tigre de agua es la energía de los conflictos, peleas por poder y mercurio retrógrado se une para completar esa energía en ustedes y hacerles ver que no pueden seguir repitiendo la historia.

Llegó el momento de actuar y por fin logran ese negocio ese empleo para mejorar sus finanzas e ingresos, salen de esa deuda, se mudan para algo mas cómodo, logran arreglar vehículos, firman contrato en proyecto de construcción, logran vender propiedad de una sucesión, gestionan pasaportes y ganan juicios penales.

En el amor: deberán ser mas amorosos.

En la salud: cuidarse la vesícula.

21 de diciembre al 20 de enero.

Planeta regente: Saturno.

Metal: Plomo.

Piedra: Ónix, Turmalina negra y Acerina.

CAPRICORNIO: SIGNO DE TIERRA

Sus virtudes:son unos caballos de guerra nacieron para vencer en las batallas.

Para Capricornio es es lo que ha de acontecer. Este año del Tigre de agua será un nuevo resplandecer y la energía de mercurio retrógrado moverá todo lo que estaba atrasado y por fin despegan del suelo, logrando cerrar y firmar grandes negocios, salir de deudas, mejorar sus finanzas.

Viajarán y harán ese encuentro donde todo lo acordado será un hecho, tendrán grandes bendiciones y ya todo lo mal vivido será solo una experiencia y sabrán que todo fue un aprendizaje para estar mejor, tendrán una gran alegría por embarazos, y esa mudanza tan anhelada.

En el amor: serán bendecidos.

En la salud: todo mejorará.

20 de enero al 18 de febrero.

Planeta regente: Urano.

Metal: Aluminio.

Piedra: Zafiro azul y Lapislázuli.

ACUARIO: SIGNO DE AIRE

Sus virtudes: su capacidad para lograr sus metas.

Para Acuario es esto lo que hacer de suceder. El año del Tigre de agua moverá tu energía y tu ego. Mercurio retrógrado te hará recapitular y ver el otro lado de la moneda, ya que tu orgullo tu soberbia no te han dejado avanzar, ya suelta piensa que del rencor y los malos recuerdos no se vive, la vida es una sola es mi consejo.

Verán hacer realidad esa compra de casa y tu carro, recibirán ayuda de familiares para ese viaje que les traerá grandes bendiciones y triunfos, logran doble nacionalidad, pasaportes donde ya no habrá obstáculos para ese viaje a los Estados Unidos les irá muy bien, venden un apartamento o casa que firmarán dos dueños para esa venta e invertirán en un proyecto de restaurante que será todo un éxito.

En el amor: los errores se cometen para aprender y mejorar.

En la salud: cuidarse las rodillas.

8 de febrero al 19 de marzo.

Planetas regente: Neptuno.

Metal: Platino.

Piedras: Aguamarina y cristal de roca.

PISCIS: SIGNO DE AGUA

Sus virtudes: su capacidad para aclarar las cosas de frente. Pues en el año del Tigre el territorio es sagrado, y tú has luchado para mantener ese hogar y sacar a tu familia a flote.

Para Piscis es esto lo que ha de suceder. Nada con agresividad lleva a algo bueno, no peleen, sean inteligentes y no le den el gusto a esa tercera persona metida en su relación, recomiendo conversar las cosas, pues hay hijos y una gran oportunidad de recuperar todo.

Evalúen y no permitan que su estabilidad se vaya por la borda, mucho menos con esos negocios y esa nueva casa en espera. Todo fluirá a nivel de negocios y en ese gran viaje, recomiendo ayuda espiritual y terapia de pareja.

En el amor: todo puede mejorar.

En la salud: todo estará bien.

