Se libera el primer teaser de ‘Pinoccio’ de Guillermo del Toro

El 2022 parece ser que será un gran año para el director mexicano Guillermo del Toro, ya que tiene n puerta dos producciones importantes, por un lado ‘Nightmare Alley‘ llegará a las salas de cine en los siguientes días, pero no es el único proyecto, este día se liberó el primer teaser de ‘Pinoccio’ de Guillermo del Toro, la cual llegará a la plataforma de Netflix.

El director Guillermo del Toro está actualmente trabajando muy activamente con la plataforma de Netflix, ya que no sólo está trabajando en esta película en stop-motion, también está desarrollando la serie de antología de terror que llevará por nombre ‘Cabinet of Curiosities’, la cual contará con grandes directores y actores, aunque todavía no hay alguna fecha oficial de lanzamiento o de inicio de grabaciones.

Después de mucho tiempo sin tener noticias de este proyecto, este día la plataforma de Netflix liberó el primer teaser de ‘Pinoccio’ de Guillermo del Toro donde tenemos el primver vistazo de esta producción así como una confirmación de que esta película llegará en diciembre de 2022.

“Dirigida por del Toro y Mark Gustafson, la película cuenta con un reparto de voces estelar con Ewan McGregor como Cricket, David Bradley como Geppetto, presentando a Gregory Mann como Pinoccio, además Finn Wolfhard, Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman con Christoph Waltz y Tilda Swinton”.

Si bien todavía falta mucho para este esperado estreno, parece ser que será un gran proyecto, ya que Del Toro ha peseguido esta adaptación por varios años, además volverá a trabajar con grandes actores con quienes ha colaborado en el pasado como Ron Perlman y Tilda Swinton

Wipy