Vanessa Senior advierte que sigue inhabilitada en Instagram

La comediante venezolana Vanessa Senior advirtió este domingo en un video que actualmente no posee cuenta en Instagram, pues las dos que había registrado están inhabilitadas.

Por lo tanto, recomendó a sus fans que no sigan a ninguna otra cuenta, pues no existe alguna otra que haya registrado.

«Como ya saben, estamos inhabilitados en Instagram desde SoyGuanessa y VanessaSenior; no sigan a ninguna otra cuenta, no existe cuenta que yo haya hecho hoy. Yo les estoy avisando», advirtió.

INHABILITADA EN INSTAGRAM

Hace una semana, Vanessa presentó su nueva cuenta en Instagram denominada SoyGuanessa; alternativa a la oficial que se encuentra suspendida.

Sin embargo, a los pocos días la red social le inhabilitó esta última de respaldo. Desde entonces, ha optado por no abrir ninguna otra.

La comediante comentó que desconocía con certeza las razones de estas inhabilitaciones, aunque las suponía.

Asimismo, despreocupó a sus seguidores señalando que está trabajando en la recuperación de sus cuentas, para que sigan interactuando en contacto permanente.

En un post reciente, en la oportunidad de abrir la cuenta alternativa, Vanessa se pronunció sobre el tema de la inhabilitación.

«Instagram es mi oficina y mi empresa, pero esa empresa la hice yo!!! Con esfuerzo hago otra… OTRAS) entonces hasta para eso soy buena, para dar alegrías a quienes no me quieren tanto. Las alegrías de tísico son muy peligrosas para quienes las están sintiendo, porque cuando pasa todo pueden caer en una tristeza muy grande de la decepción, cuidado! Pero hay algo con lo que no podrán, es que yo soy Vanessa Senior! Y eso no se inhabilita. Ya van a ver como se hace!!! En www.vanessasenior.com les dejo toda la info de mis shows!».

La última cuenta, hasta el momento que también fue inhabilitada, aglutinaba más de 42.000 seguidores, bajo mismo estilo de la comediante.

