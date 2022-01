Biden se disculpó con periodista al que llamó ‘estúpido’ en conferencia

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se volvió tendencia por insultar a un periodista en una rueda de prensa. Luego del incidente, el afectado confirmó que el mandatario le ofreció disculpas.

Peter Doocy, corresponsal de Fox News, detalló que el político se comunicó con él poco después del intercambio para recular sobre sus acciones en público.

«Él dijo: ‘No es nada personal, amigo‘», relató en una entrevista para el programa de Sean Hannity.

«Me aseguré de decirle que siempre intentaré preguntar algo diferente de lo que preguntan los demás. Y él respondió: ‘Tienes que hacerlo’. Y esa es una cita del presidente, así que lo seguiré haciendo», agregó.

NEW: Peter Doocy reveals Biden called him «within an hour» after he called him «a stupid son of a b****»: «[W]ithin about an hour of that…he called my cell phone & he just said, ‘it’s nothing personal, pal’ & we went back and forth & we were talking about…moving forward.» pic.twitter.com/TN0DnXyRUn

— Curtis Houck (@CurtisHouck) January 25, 2022