Conductores reportan menos colas y más gasolina

“Solo tardé media hora, esto está relajado”, dijo Alfonzo Mendoza a través de un grupo de WhatsApp donde a diario los vecinos suministran información sobre el funcionamiento de las estaciones de servicios ubicadas en los Valles del Tuy, estado Miranda.

Según Mendoza, echar gasolina subsidiada ahora es mucho más fácil. Hay menos cola, en comparación con el año pasado, y no hace falta pernoctar a las afueras de las bombas. “Cuando máximo te demoras dos horas, siempre y cuando haya gasolina”, aseguró.

En esta subregión mirandina las gasolineras son surtidas a diario o interdiario. Al menos 14.000 litros de combustible recibe cada una de las estaciones de servicio de los Valles del Tuy. En Santa Lucía es donde demoran más días para abastecer a la única bomba que existe.

De acuerdo con lo informado a El Pitazo, en la mayoría de las estaciones de servicio se atiende sin tomar en cuenta el terminal de la placa del carro. “Estoy en la bomba Arichuna de Charallave y no hay más de 35 vehículos en la cola. Está libre”, dijo a las 11:26 am de ayer un conductor, quien destacó que no tuvo que pagar “vacuna” y eso lo sorprendió.

En Altos Mirandinos, conformado por los municipios Carrizal, Los Salias y Guaicaipuro, las estaciones de servicios están surtiendo por terminal de placa en las mañanas y con placa libre a partir del mediodía.

Las 13 estaciones de servicio no presentan colas después de la 1:00 pm y, según refirieron sus trabajadores, están recibiendo combustible a diario y en mayor cantidad de litros. “Estamos hablando de un estimado de 18.000 litros”, acotó uno de los entrevistados.

Conductores consultados opinan que este cambio en las gasolineras se debe al inicio de un procedimiento para la eventual activación de un referendo revocatorio. “El Gobierno siempre se las ingenia cuando puede perder el poder”, indicó Ramón Carrizales, quien acotó que aún cuando las colas han disminuido “estamos muy lejos de llegar a la normalidad”.

Equipo de CorresponsalesGran Caracas

