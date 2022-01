Conozca los itinerarios y tarifas de la ruta aérea Venezuela-España

Luego de que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) informara este lunes, sobre la autorización de vuelos regulares para cubrir la ruta Venezuela-España, algunas aerolíneas internacionales comenzaron a brindar información sobre sus itinerarios.

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, Air Europa informó que para cubrir la ruta Madrid-Caracas ha establecido frecuencias de vuelo para el mes de febrero, desde el 1ro hasta el 23.

Por su parte, la aerolínea Plus Ultra señaló en una de sus publicaciones que, a partir del 10 de febrero reiniciará los vuelos desde y hacia España, con una frecuencia semanal los días jueves.

Iberia, indicó en su cuenta Twitter que, tras conocer el levantamiento de la restricción por parte del INAC, «la información relativa a los vuelos estará disponible pronto».

Hasta ahora las tarifas que se han dado conocer son: Air Europa ofrece el boleto Caracas-Madrid en US$ 818 y, Plus Ultra lo ofrece en US$ 807.

Se espera que las aerolíneas nacionales Conviasa y La Estelar, también operen dicha ruta. Según el abogado aeronáutico, Rodolfo Ruiz, a medida que se sumen líneas aéreas el precio de los boletos será más económico.

Igualmente, no descarta que otras líneas internacionales, en su mayoría españolas, soliciten autorización al INAC para cubrir la ruta, tomando en cuenta la alta demanda que existe.