Criptomonedas en el 2022; entre las predicciones alcistas y el criptoinvierno

Los dos años que han precedido al recientemente estrenado 2022 han sido apasionantes para varios instrumentos económicos, pero si se habla de criptomonedas estos han sido especialmente intensos y el año entrante promete serlo, como mínimo, en igual medida.

Y es que son varios los factores que van a afectar a la cotización de estos activos, algunos de los cuales están muy directamente relacionados con la actividad normal de las autoridades regulatorias, y otros vendrán de la mano de las decisiones que tomen “los mercados”, nebuloso avatar que normalmente personaliza en los medios de comunicación al conjunto de inversores y consumidores que van desde el más grande de los fondos institucionales hasta el más pequeño de los inversores.

Un mercado inevitablemente marcado por la pandemia

Al igual que la proverbial mariposa que moviendo sus alas en una punta del globo termina provocando un tornado en la otra punta del mismo, la zoonosis (según la versión más extendida) de un virus animal hacia los seres humanos ha provocado una crisis sanitaria, humana y por supuesto económica de proporciones desconocidas para la mayoría de los habitantes del planeta, lo que a su vez ha desplazado en parte el interés de los mercados hacia otros instrumentos financieros como por ejemplo las criptomonedas.

Y es que no es ningún secreto que la inflación se ha disparado a niveles desconocidos en las últimas décadas, incluso en zonas del mundo que habían olvidado lo que era esa lacra y que estaban preocupados más por la deflación que por una inexistente inflación (como ocurría en la zona euro), lo que hace que ahorrar en euros o en dólares sea menos atractivo o que incluso sea contraproducente, dado que poco a poco la inflación se va comiendo los depósitos, inconveniente que a su vez puede ayudar a incrementar el atractivo de activos que implican un nivel de incertidumbre tan alto como las criptomonedas y de otros que tradicionalmente se han venido utilizando como valor refugio, como puede ser el oro.

Uno de los factores que más va a ayudar a incrementar el valor de las criptomonedas en caso de producirse sería el de su adopción masiva por parte no sólo de un grupo más o menos grande de inversores, sino de consumidores que no tienen más intención que utilizar las criptomonedas como medio de pago o como medio de ahorro, no en balde las transacciones mediante criptomonedas pueden ser más baratas gracias a las funcionalidades que ofrece la blockchain, tecnología que, entre otras cosas, sustenta a las criptomonedas. Como ejemplo paradigmático de la adopción de las criptomonedas en toda su extensión tenemos a El Salvador, país que, con todas las reservas necesarias, puede servir como una mirada al futuro de lo que podría suponer una adopción e integración total de las criptomonedas en el sistema monetario de un país. La próxima gran apuesta del país dirigido por Nayib Bukele es Bitcoin City, un proyecto que el carismático presidente presentó como si del CEO de una gran tecnológica se tratase.

En el apartado de las regulaciones el 2021 ya propinó severos mazazos al mercado de las criptomonedas en forma de prohibiciones para operar en el gigantesco mercado chino que, sin embargo, el mercado supo absorber con bastante cintura, a pesar de que algunos analistas volvieron a pronosticar que estos golpes herían de muerte a las criptomonedas. Para el 2022 la popular firma de información financiera Bloomberg espera que los Estados Unidos acepte y adopte de forma definitiva las criptomonedas a pesar de que durante los últimos años la posición oficial ha oscilado entre la tibia desconfianza y la más o menos abierta hostilidad de autoridades como Jerome Powell o el ex-POTUS Trump. Por su parte en la Unión Europea parece que la regulación no sufrirá importantes cambios durante el año actual, dado que el reglamento europeo MiCA retrasa su entrada en vigor hasta el año 2024.

Sin embargo no todo es de color rosa en torno a las criptomonedas, y no se debe obviar que durante las últimas semanas la euforia con la que se afrontaba el comienzo del nuevo año hace unos pocos meses ya está dejando paso al temor de que el mercado esté entrando en una fase conocida como criptoinvierno, lo cual puede retrotraer a los inversores a lo que ocurrió en el 2018, cuando los precios cayeron en barrena de forma muy rápida.

Por último hay que saber que la cuestión de cómo negociar con criptomonedas no ofrece una única respuesta y que cada una funciona con una regulación distinta; se puede realizar trading con apalancamiento, se pueden minar, se pueden comprar para holdear o hacer staking o incluso se pueden obtener como pago a un trabajo en muchos países, aunque hay que saber que toda operación o inversión con criptomonedas implica riesgos que no deben ser desconocidos para ningún inversor.