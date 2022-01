EEUU | Biden llama «estúpido hijo de puta» a un periodista de Fox News

El presidente Joe Biden llamó este lunes «estúpido hijo de puta» a un periodista de la cadena conservadora Fox News, en respuesta a una pregunta al terminar un acto en la Casa Blanca.

El insulto de Biden tuvo lugar después de que el reportero Peter Doocy le preguntara si creía que la inflación en Estados Unidos podía suponer un «lastre político» para su partido en las elecciones legislativas que se celebrarán en noviembre en el país.

«Es un gran recurso, más inflación», dijo sarcásticamente Biden, antes de añadir: «Vaya un estúpido hijo de puta».

No está claro si el presidente se dio cuenta de que su micrófono seguía encendido, dado que hizo su comentario cuando los periodistas estaban ya abandonando la Sala Este de la Casa Blanca, donde habían asistido al inicio de una reunión de Biden sobre cómo lograr que bajen los precios en el país.

The President called a reporter asking a legitimate question about inflation a “stupid son of a bitch.”

Wasn’t right when Trump insulted the press, and it’s not right for Biden to do it either. https://t.co/P6k1xyBAP6

— Jeremy Diamond (@JDiamond1) January 24, 2022