Sabemos que en ocasiones quisieras lucir unos labios más carnosos y sensuales, pero por favor no intentes este truco en casa, la cosas podrían ponerse bastante mal

Cada día nos encontramos con nuevos retos en internet que prometen ser divertidos y dar grandes resultados, pero en realidad estás arriesgando mucho al intentarlos, te presentamos El peligroso reto viral que hace más gruesos los labios y que NUNCA deberías intentar.

Muchas chicas quisiéramos tener unos labios más gruesos, y claro que intentamos varios trucos para lograrlo que van desde usar delineado más grueso hasta colores oscuros para dar un efecto de más volumen, pero la realidad es que sin importar lo que hagamos nos quedamos lejos de tener unos labios de estrella de cine.

Resulta que ha surgido una nueva moda donde aseguran que con pegamento es posible crear el tan anhelado efecto, pero antes de que lo intentes debes conocer bien los daños que puede causar el adhesivo en tu piel.

LOS CONSECUENCIAS DE SEGUIR EL RETO

Recuerda que aunque muchas chicas alrededor del mundo se encuentren practicando este reto, eso no significa que sea seguro, porque la piel de tu rostro es más delicada que el resto de tu cuerpo.

Colocar pegamento en tu piel puede generar alergias, irritación y hasta heridas, así que les sugerimos abstenerse de realizar el tan sonado reto viral, porque lejos de verse hermosas podrían causar daños graves en tu rostro.

Te mostramos algunas de las experiencias que han compartido las chicas que se atrevieron a realizar el reto, como puedes ver el efecto se nota al instante pero eso no quita que sea bastante arriesgado. No pongas tu rostro en riesgo, no lo intentes en casa.

What in the wizardry is this?!!? pic.twitter.com/cuAf29TGSX — O ² (@sahelhaque) September 7, 2019