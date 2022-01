España | Chris Evans se une a Dwayne Johnson en la nueva película navideña de Amazon

El actor Chris Evans acaba de unirse a la súper estrella del cine de acción Dwayne Johnson en una nueva película navideña producida por Amazon. Se trata de la primera vez que coinciden ambos actores. Evans se hizo conocido por su papel de Capitán América en el Universo Cinematográfico de Marvel, mientras que Johnson interpretará en un futuro muy cercano a Black Adam, el antihéroe todopoderoso de Dc.

Evans lleva tiempo actuando en cintas producidas por servicios de streaming, teniendo pendiente de estreno a ultima colaboración de los hermanos Russo para Netflix junto a Ana de Armas y habiendo realizado divertidos cameos tanto en Free guy de Disney Plus como en No mires arriba de Netflix. El título de la cinta es Red One y está dirigido por un viejo conocido de Johnson, Jake Kasdan. El realizador ha dirigido las dos entregas del reboot de Jumanji (Bienvenidos a la jungla y Siguiente nivel) y tiene en el futuro el proyecto de Bad Teacher 2. El medio The Wrap describió la nueva cinta de Kasdan como “una comedia de acción y aventuras ambientada en el género vacacional”.

De la noticia de este casting informó Deadline, pero todavía se desconocen los detalles del personaje que interpretará Chris Evans. Lo que sí sabemos es que detrás de la idea original está Hiriam García, uno de los principales colaboradores de Johnson y productor de diversas cintas de acción del actor como Rascacielos, Jungle Cruise y Alerta roja. En el guion encontramos al veterano escritor de acción Chris Morgan, el cual se ha encargado de escribir las líneas llenas de adrenalina de la saga Fast & Furious. Con todo este equipo en juego colaborando, podemos hacernos un poco a la idea de cómo será esta historia.

Antes de comenzar con el rodaje de Red one, Evans estrenará el spin-off sobre el personaje de Toy Story, Lightyear, a quien pondrá voz por primera vez. Dentro de poco, también iniciará el rodaje de The Grey Man junto a los Russo. Por si fuera poco, parece que el ex Vengador no va a tener ni un minuto de descanso, estando a su vez comprometido en el proyecto sin título sobre Gene Kelly dirigido por Rian Johnson (Puñales por la espalda). Por su parte Johnson pone su voz al perro de Superman en La liga de las Súper mascotas.