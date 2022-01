Haz tu propia laca casera para el cabello

Pasos a seguir:

Para empezar a preparar la laca casera deberemos poner a hervir media taza de agua en una olla o cacerola pequeña. Es importante que el agua sea de calidad, por eso debes preferir utilizar agua embotellada o descalcificada en vez de la del grifo. Teniendo en cuenta que la cantidad de agua que debes poner a hervir no es muy grande debes mantenerte atento al fuego para que no se evapore y tengas que añadir más líquido.

4

Llegados a este punto tienes dos opciones:

Utilizar alcohol para hacer la laca.

para hacer la laca. Dejar la mezcla tal y como está.

El alcohol no aporta ninguna cualidad extra en lo que se refiere al agarre o potencia de la laca, simplemente es un elemento que alarga su utilización y tiempo de caducidad. Al ser completamente natural y no utilizar conservantes, si no le añades alcohol la laca caducará mucho antes. Es por eso que si quieres usarlo una sola vez no es necesario que se lo añadas, mientras que si pretendes darle un uso más intensivo es recomendable que utilices alcohol para la mezcla. Por otro lado, este químico le dará una consistencia que facilitará su paso por el spray.