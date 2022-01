Horóscopo del 25 de enero 2022 de Mhoni Vidente

Este martes 25 de enero nos dirá cuales serán los astros y los planetas que estarán rigiendo a nuestro signo del zodiaco durante esta semana.

ARIES

Este lunes el Astro Rey el Sol te va estar dominando para que toda la buenas energías te rodean con fuerza para que asi puedas lograr lo que tanto deseas, eso si deberás de cuidarte de envidias de enemigos ocultos que solo quieren tu buena fortuna, gracias el Sol te va llegar un dinero extra por parte de una deuda del pasado y con eso vas a poder arreglar asuntos que tenias detenidos por falta de dinero.

TAURO

Hoy lunes va estar dominado la Luna esta semana que eso me indica que vas andar algo sentimental y melancólico que este efecto que tiene la Luna sobre tu signo nos dice que deberás entrar en una etapa de revolución espiritual y estar mas protegido de las malas energías que te rodean, recuerda que tu signo es fuerte pero a a veces no puedes contra todo lo que te desean , por eso se recomienda ponerse algo de plata y mucho perfume antes de salir de casa para protegerte.

GÉMINIS

El planeta que te va estar dominado esta semana es Saturno que te indica que son unos días de mas responsabilidad a todo lo que haces en cuestión laboral es decir que tiene que dar el 100% de tu fuerza de trabajo y veraz como serás recompensado con un ingreso extra de dinero, también el planeta Saturno te dice que es el tiempo de pensar en ti y empezar ese tiempo de ejercicio y de una buena dieta recuerda que este planeta Saturno dominada en pesimismo y la flojera asi que debes de inyectarte mas entusiasmo a todo lo que vayas a realizar.

CÁNCER

A partir de hoy y toda la semana el planeta que va estar muy fuerte en esta semana es Urano que me indica que es el momento de la revolución mental es decir que debes sacar provecho a tu inteligencia y tu creatividad en cuestiones laboral que tendrás el éxito asegurado pero eso si deberás de guardar mas discreción a tus planes para que no te llegan las fuerzas negativas a tu vida, este planeta te dice que es el momento de crecer en lo económico.

LEO

Este martes el planeta Plutón va estar dominado en estos días a este signo , por eso me indica que deberás de tener cuidado con tus palabras y tus acciones por que si no lo piensa antes de decir o hacer te puede causar algo de dificultades asi que ante todo la prudencia y no opinar, pero también este planeta me dice que para tu signo le va llegar la suerte en cuestión de salir de viaje o conseguir esa beca que tanto deseas para estudiar en el extranjero.

VIRGO

El planeta que te va estar rigiendo en esta semana es Neptuno sin duda va ser unos días de sorpresas económicas y la llegada de el verdadero amor este planeta domina sobre ti la condición de idealismo y ser muy fuerte ante las adversidades que es tu tiempo de recibir toda las buenas oportunidades de que te ofrece la vida, el planeta Neptuno junto a tu signo. te llegara a dar la oportunidad de crecimiento en el trabajo y tener mas ingresos.

LIBRA

Este martes y el resto de la semana será el planeta Júpiter el que te va estar dominando en estos días, sin duda todo el entusiasmo en tu vida va estar al 100%, este planeta Júpiter junto a tu signo me dice que es el momento de hacer crecer tu vida laboral con un negocio propio y el cambio de trabajo que sea mejor pagado, recuerda que tu signo como le gusta vivir bien tiene que buscar los medios para obtener mas ingresos.

ESCORPIÓN

Para hoy martes el planeta de Marte va estar dominado en estos días es decir que tu signo va atravesar por una etapa de buena fortuna es decir que te va llegar una propuesta de trabajo nuevo que te dar muchas satisfacciones, pero deberás de cuidar lo que dice y comentas a los demás porque la envidia va estar muy presente en tu vida en esta semana se prudente, cuídate de los fraudes y si compras por internet trata que sea seguro.

SAGITARIO

Hoy martes para este signo va a estar dominado el planeta Venus que significa que andarás de conquistador pero sin compromiso formal solo pasión y de relaciones públicas en cuestión de trabajo este planeta te va ayudar a crecer mas en todo lo que tienen planeado para tu proyecto laboral, esto te indica que para tu signo va ser una semana de estar ya analizando que quiere para tu futuro y poner todo el desempeño posible para alcanzar tus metas.

CAPRICORNIO

A partir de este martes el planeta que va a regir en estos días va ser Mercurio es decir son periodos favorables en tu vida de estudios y de trabajo que te va llegar propuesta nueva laboral mejor pagada y con liderazgo en cuestión de estudios por fin decide que estudiar que este planeta te recomienda relaciones internacionales , político, leyes y sobretodo lo que tiene que ver con administración de proyecto.

ACUARIO

Muchas felicidades estas en tu época de cumpleaños y de renovar energías te recomiendo que pongas atención a tus mensajes de tu sueños que recibirás tu misión terrenal, así que el planeta que te va estar dominando es Júpiter que esto significa que va ser un tiempo de madurar y crecer profesionalmente en tu ámbito laboral, recuerda que tu signo va atravesar por una ola de energías positivas pero también cambiantes en su forma de pensar.

PISCIS

El planeta Marte va estar dominado tus días es decir que el carácter fuerte y determinante va prevalecer para que tu puedas crecer mas en lo profesional, se avecinan cambios positivos en cuestión de trabajo y estar en constante movimiento de viajes para ver diferentes situaciones de proyectos, no lo dudes ni un momento la buena suerte te va sonreír solo trata de no sabotearte tu mismo para que aproveches esta energía.

