PNB mata a presunto líder del Sindicato de Barrancas

Caracas.- Un presunto líder de la megabanda delictiva «El Sindicato de Barrancas» fue asesinado la tarde de este 24 de enero. El hecho ocurrió durante un operativo de seguridad desplegado por la Dirección de Inteligencia Estratégica de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), según se difundió en una minuta policial la tarde de este martes 25.

El hombre no está identificado, pero se conoció que era llamado «Nego nego». Una fuente de seguridad que no se identifica por no estar autorizada a declarar, dijo a los medios de comunicación esta tarde que el cuerpo del hombre ingresó a la morgue del Hospital Manuel Núñez Tovar durante la noche de este lunes.

La información que se difundió en la minuta es que el operativo de la PNB se desplegó en la calle E de Barrancas del Orinoco, municipio Sotillo de Monagas. Tras un tiroteo, murió el hombre a quien le incautaron una pistola negra calibre nueve milímetros.

Este sería el primer homicidio de un líder de la banda de «El Sindicato de Barrancas» desde que el pueblo fue militarizado la noche del 1ero de enero tras la incursión armada que dejó siete muertos y dos heridos, según los organismos de seguridad. El ataque fue atribuido a supuestos miembros de la guerrilla colombiana por el control del río Orinoco.

Antes, otros tres miembros de la organización murieron en dispositivos de los cuerpos de seguridad. El 13 de enero, fueron asesinados dos hombres, cuyas identidades aún no han sido divulgadas al igual que tampoco se conoce la identidad de alias «el Pollito», quien murió el 5 de enero en un enfrentamiento con la PNB.

La militarización de Barrancas del Orinoco cumple 25 días y en este tiempo se instaló un módulo de la Policía Nacional Bolivariana, además se incautó 20.000 litros de gasolina. El comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi), Ernesto Pérez Mota, informó en redes sociales que la Fuerza Armada y demás cuerpos de seguridad estaban desplegados para buscar a supuestos terroristas armados narcotraficantes colombianos en el sur de Monagas.

