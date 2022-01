Russell Westbrook tuvo Reunión de 2 horas con dueño de los Lakers

El entrenador en jefe de Los Angeles Lakers, Frank Vogel, recientemente causó un gran revuelo cuando eligió dejar en la banca al ex MVP Russell Westbrook en los minutos finales de un juego cerrado.

A pesar del movimiento de los Lakers perdieron el juego ante los Indiana Pacers por marcador de 111-104. Además de eso, la decisión de dejar en la banca a Westbrook fue una gran historia al día siguiente en el mundo del baloncesto. Debido a que fue una decisión tan importante, parece que el gerente general de los Lakers, Rob Pelinka, sabía que aclarar las cosas con Westbrook era muy importante.

Según un informe, Pelinka se sentó con Westbrook durante casi dos horas para hablar sobre las cosas.

“Después de que Westbrook fue enviado a la banca, Pelinka sabía que la situación estaba en un momento crítico, por lo que se reunió con Westbrook durante casi dos horas cuando el equipo aterrizó en Orlando el jueves, según fuentes del equipo”, informó Ramona Shelburne de ESPN.

La decisión de Pelinka de reunirse con Westbrook tiene mucho sentido. Westbrook es un jugador apasionado y orgulloso. Si no se hubiera despejado el aire, es muy posible que la situación se haya convertido en una gran distracción para los Lakers. Afortunadamente, cuando Westbrook rompió su silencio sobre ser enviado a la banca, tomó un enfoque de equipo primero. Aparentemente, también se ha mantenido positivo y comprometido desde entonces.

Aún así, no todo es sol y arcoíris en L.A. Los Lakers continúan luchando esta temporada y Westbrook aún no se siente cómodo en su nuevo hogar. En lo que va de temporada, los Lakers tienen marca de 23-24. Se aferran al puesto No. 8 en la Conferencia Oeste de la NBA.

En cuanto a Westbrook, promedia 18,6 puntos, 8,1 rebotes y 7,8 asistencias por partido en lo que va de temporada. Está lanzando un 43,7 por ciento desde el campo y solo un 29,6 por ciento desde lo profundo.