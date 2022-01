«Toto» el perro callejero que espero un mes a su dueño en las vías del tren

El portal Clarín nos relata la historia:

Facundo Brusco era su nombre, tenía 27 años. Trabajaba en una tienda de mascotas y, desde que vio a este perrito decidió alimentarlo todos los días. Pasaban juntos las jornadas de trabajo y el perro decidió que Facundo sería su nuevo amo.

Toto esperaba a su dueño al costado de las vías del paso del tren y estuvo durante un mes exactamente haciendo lo mismo.

Todos los días Toto fue hasta ahí, al tiempo, los vecinos empezaron a darse cuenta que el animal esperaba a una persona en particular y se dieron cuenta del porqué. Su dueño Facundo había decidido quitarse la vida.

Durante la semana, el animal acompañaba a Facundo al trabajo y se quedaba allí con él, se hacían compañía mutuamente y jugaban. Al finalizar el día, él acompañaba a su dueño nuevamente a la estación y dormía allí.

Al pasar el tiempo, los vecinos ya no notaban tanto la presencia del perrito, sólo lo veían caminar como perdido por la estación, hasta que se instaló al costado de las vías donde Facundo falleció. Conmovidos por lo sucedido, decidieron improvisarle una especie de «hogar» con cajas y una bolsa para que no se mojara con la lluvia y lo alimentaban todos los días.

Hasta que un grupo de rescatistas independientes, se enteró del caso y decidió acercarse al lugar para rescatarlo. “Cuando fuimos nos costó mucho agarrarlo, es muy desconfiado y estaba muy asustado”, cuenta una de las integrantes del grupo.

Al perro lo bautizaron “Toto” y lo llevaron a un hogar en tránsito. Como suelen hacer siempre, lo publicaron en las redes sociales para encontrarle un nuevo hogar que le devolviera la alegría.

Como por mandato «divino» la madre de Facundo se entera que le habían colocado “Toto” que por casualidad, era el apodo que la familia de Facundo usaba para nombrarlo. “Cuando leí que al perro lo habían bautizado Toto me puse a llorar junto a mi hija. Facundo no se podía ir así sin más, yo le pedí una señal para saber que estaba en paz y al otro día me entero de esto, no sabía como reaccionar, solo quería tener a ese perro conmigo”

Cuando las dueñas del grupo de rescate vieron el comentario de Karina en la publicación de Instagram, se pusieron en contacto con ella para ver la posibilidad de adopción.

Desde hace una semana, Toto está viviendo en la casa de Facundo, junto a su familia. “Al principio estaba asustado”, cuenta Karina, pero sin dudas Toto ya sabe que encontró su lugar en el mundo. Ni más ni menos que con la familia de quien lo cuidó y amó mientras estaba en la calle.

Toto les devolvió algo de la alegría a la familia de Facundo, y cada vez que lo ven, saben que Facu está ahí devolviéndoles algo del amor que se llevó.