Vestidos para chicas con pocas curvas ¡Resalta otras partes de tu cuerpo!

Aunque no lo creas saber de cortes, detalles y distintas combinaciones de vestidos que te puedan quedar es importante, sobre todo su eres de las chicas que no tienen curvas pronunciadas. Existen muchas prendas que son ideales para su tipo de cuerpo. No te estreses, tu cuerpo es hermoso solo debes tener en claro que áreas puedes aprovechar para lucir looks increíbles.

Vestidos elásticos

Sabías que eres de las pocas mujeres que puede lucir un vestido súper elástico sin que se te suba por las curvas. Estos vestidos son preciosos, pero solo les van a las chicas muy delgadas. Aprovecha que estos vestidos te lucen preciosos y muy elegantes.

Aprovecha los outfits con rayas

Ahora que los cuadros y las rayas están en tendencia aprovéchalos. Las rayas le dan movimiento a tu cuerpo y le pueden dar más curvas visualmente. Por otra parte, busca telas con strech que se peguen a tu cuerpo. Algunos monos de temporada traen pantalones con vuelo que te pueden quedar perfectos. Los vestidos a rayas pegaditos son ideales para lucir más curvas.

Vestidos con escote en V

Si necesitas un vestido básico, este es el que tienes que comprar. El escote en V ayuda a crear la ilusión de un cuerpo de reloj de arena en tu outfit. Es mucho mejor si este vestido tiene vuelo en la falda, ya que así el efecto será mayor. Esta prenda la puedes utilizar tanto en primavera como en invierno. Es un gran comodín para las chicas con pocas curvas, que se puede usar en cualquier ocasión informal.

Vestidos acampanados o con vuelo

Para las chicas con pocas curvas lo ideal es tener volumen en las faldas y vestidos. Cualquier look que tenga una falda con vuelo es ideal para tu figura. Atrévete a crear buenas curvas con estos preciosos vestidos o bien con algunas blusas corte péplum se crea el mismo efecto.