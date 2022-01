Aseguró ser dueña del Sol… ¡y planea cobrarle al mundo por usarlo!

En los últimos días se viralizó la historia de una mujer española que aseguró ser dueña del Sol y reclamó un beneficio económico por su uso.

Ángeles Durán, quien además es psicóloga, escritora y abogada, aprovechó un vacío legal para hacerse con la propiedad de la estrella.

Pese a que parece una petición insólita, la protagonista de esta extraña historia tiene en su poder documento notariado que la señala como la única dueña del astro rey.

«Propietaria del Sol, estrella tipo espectral G2, que se encuentra en el centro del Sistema Solar», se lee en el documento.

ESPAÑOLA ASEGURA SER DUEÑA DEL SOL Y PLANEA COBRARLE AL MUNDO POR USARLO

De acuerdo con medios locales, la idea la obtuvo de un caso similar que encontró mientras investigaba para la publicación de su nuevo libro.

Incluso esperó un año entero para ver si existía otra persona en el mundo que aspiraba ser dueña del Sol.

Como esto no ocurrió, el juzgado de Primera Instancia N.° 5 de Alcobendas de Madrid, le otorgó los derechos legales, resaltó La Voz de Galicia.

Durán aprovechó el respaldo para vender parcelas del astro en un sitio web. Esto le valió una restricción por parte de la empresa, quien aseguró que no se trataba de un bien tangible ni trasportable, recogió El País.

A pesar que realizó una demanda contra el sitio, no prosperó. No obstante, realizó otra querella en 2014 por 10.000 dólares de incumplimiento de contrato, según ella, el portal le cobró 101 euros de comisión por unas ventas que no le permitió realizar.

Por si fuera poco, ser propietaria del espectro le trajo otras consecuencias: En 2015, un grupo de personas reconoció su documento y la llevó ante la corte por los daños que ocasiona el Sol en la piel.

AHORA QUIERE COBRAR POR SU USO

Desde noviembre de 2021, Ángeles Durán, busca cobrarle un impuesto a todo habitante humano por el uso de la estrella, reportó La Razón.

No conforme con ello, señaló que invertirá 90 por ciento del dinero para contribuir con el Gobierno de España en un fondo de pensiones y materias de investigación. Lo restante irá a su bolsillo.