Así transcurrió la recolección de firmas para activar el revocatorio

Para este miércoles estuvo pautada la recolección de firmas para la activación de referéndum revocatorio contra la administración de Nicolás Maduro; pero la afluencia de personas no fue suficiente.

En un recorrido que realizó Caraota Digital por algunos de los puntos habilitados por el Consejo Nacional Electoral, para la recolección de más de 4 millones de firmas; constatamos que las mesas estuvieron vacías.

Los puntos habilitados en El Valle no tuvo personas en fila para firmar; incluso las mesas ubicadas en la parroquia El Recreo tampoco hubo electores.

De acuerdo con testimonios de los funcionarios, revelaron que las mesas abrieron desde las 6:00 am y que el máximo de personas que se han acercado no pasan las 20.

En la Plaza el Indio, de Chacao; una de las firmantes dijo que hay docencia en el país y tienen derecho de expresar lo que no quieren.

“En lo único que no estoy de acuerdo es que me enteré hace dos días, porque si no es así no vengo a firmar”, expresó Omaira Balza.