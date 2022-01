EEUU | Trump apoya al congresista cubanoestadounidense Carlos Giménez para la reelección

El expresidente Donald Trump mostró este martes su apoyo a la reelección del congresista cubanoestadounidense Carlos Giménez, quien como alcalde del condado de Miami-Dade fue uno de los primeros en apoyar las políticas migratorias de mano dura del republicano cuando tomó posesión en 2017.

Giménez fue elegido por primera vez al Congreso de EE.UU. en 2020 para representar el Distrito 26 de Florida, que incluye los Cayos de Florida y parte del suroeste el condado de Miami-Dade.

«De bombero a alcalde y ahora congresista por FL-26, es un líder probado que luchará por el sur de la Florida y que siempre pone a Estados Unidos primero», expresó Trump en un comunicado.

El exalcalde republicano, por su parte, agradeció este martes a Trump (2017-2021) su respaldo en su cuenta de Twitter al señalar que ambos comparten «su pasión contra el socialismo y el comunismo».

I am proud to have the endorsement of President Donald J. Trump.

President Trump and I share a passion for standing up to socialism and communism and putting America first.

Join me and President Trump in our fight: https://t.co/n16xk0eEoU #FL26 #FromCubatoCongress pic.twitter.com/Tyl0sSh84U

— Carlos A. Gimenez (@CarlosGimenezFL) January 25, 2022