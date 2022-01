NBA-Stanley Johnson firma por dos años con los Lakers

El joven jugador Stanley Johnson se ganó lo que buscaba desde que llegó a los Angeles Lakers con un contrato de 10 días en la NBA.

Según Adrian Woj, los Lakers buscan un contrato de dos años con una opción al final de esta temporada la cual le daría la libertad al equipo de seguir con su contrato o simplemente dejarlo libre.

Johnson ha aportado demasiado a la defensa de los Lakers y siempre trae protagonismo en las jugadas importantes, es por eso que se ha ganado mas minutos que otros que ya estaban establecidos como D.Howard y Deandre Jordan.

Durante unos 14 juegos con los Lakers en esta temporada, el joven de 25 anos promedia 6.4 puntos, 2.6 rebotes, 1.1 asistencias, 0.8 robos y 0.4 tapones con un 51% de campo y un 36% de triples.

The Lakers intend to sign F Stanley Johnson to a two-year deal, including a team option for 2022-2023, sources tell ESPN. Deal expected to be signed on Thursday.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 26, 2022