Perú | Phillip Butters denuncia censura a PBO y Willax

Phillip Butters reveló que sin previa notificación el personal de la Fiscalía intervino a PBO radio y apagaron la transmisión.

El periodista Phillip Butters denunció que quieren «acallar» a PBO y a Willax, debido a que personal de la Fiscalía de la Nación y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) realizó un descerraje a la radio 91.9 F. M. sin previa notificación.

El motivo de la acción se ejecutó porque presuntamente la emisora de radio no tiene la autorización en el Registro Nacional de Frecuencia. Sin embargo, el comunicador aseveró que el personal «se ha llevado un equipo» e hizo un llamado al ministro de de Transportes, Juan Silva, para que se pronuncie sobre lo ocurrido.

«Lo que nos acaba de informar el dueño de Radio Tigre, Ricardo Belmont Vallarino, que han llegado unos sujetos con unos chalecos del MTC, otros de la Fiscalía. No han dejado ninguna notificación y se han llevado un equipo. Al no haber dejado ninguna notificación, no sabemos a qué atenernos. El ministro de Transporte tiene que responder», manifestó Butters.

«Son presuntamente funcionarios que se han negado a dejar una notificación y simplemente han sustraído un equipo. Estos señores tienen cascos del MTC, supuestamente el MTC debe saber lo que está haciendo, salvo que sea otro tema que no haya sido notificado. (…) Esta actuación tan extraña, cuál serían los pasos a seguir», añadió.

En ese sentido, a falta de una notificación de por medio no se comprende a qué se debe la intervención. Es por ello, que el abogado José Urquizo lo catalogó como un hecho arbitrario, marginal y abusivo.

«(Las autoridades) Tienen que notificar a las partes para que puedan defenderse. (…) y si se llevan una serie de accesorios fundamentales para la comunicación, tiene que tener una justificación jurídica», dijo Urquizo.