Recolección de firmas del revocatorio “se cumplió con normalidad”

Este miércoles, 26 de enero, se realizó la recolección de firmas para la activación de un referéndum revocatorio en contra de Nicolás Maduro. Al respecto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aseguró que el proceso se desarrolló con “total normalidad”.

“Jornada de recepción de manifestación de voluntad se cumplió con total normalidad. Los puntos de recolección de manifestaciones de voluntad fueron habilitados en todo el territorio nacional”, sostuvo el CNE en el comunicado.

El CNE precisó que la jornada inició a las 6 de la mañana de este miércoles y se mantuvo hasta las 6 de la tarde. Por lo tanto, insistió que los 1.200 puntos estuvieron abiertos y no se registraron inconvenientes durante el proceso.

“El funcionamiento de los puntos de recepción de manifestación de voluntad se mantuvo en absoluta normalidad con el 100% de los centros establecidos en todo el territorio nacional hasta el 6 de la tarde”, indicó.

RESULTADOS SE DARÁN EL 13 DE FEBRERO

El Poder Electoral apuntó que ahora se llevará a cabo la auditoría de huellas de quienes firmaron para activar el revocatorio. Este proceso se hará entre el 7 y el 10 de febrero, para que posteriormente se anuncien los resultados del proceso.

“Una vez cumplidas todas las actividades posteriores a la jornada para la recolección de manifestaciones de voluntad, el CNE deberá emitir la declaración de procedencia o improcedencia del referendo revocatorio, la cual se llevará cabo el domingo, 13 de febrero”, indicó el CNE.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: «NO HAY NADIE EN LAS COLAS» PARA EVITAR CONVALIDAR EL CRONOGRAMA DEL CNE SOBRE EL REVOCATORIO

El CNE subrayó que, en caso de que recolectar las 4.250.000 firmas necesarias (20% del Registro Electoral), organizará el referéndum revocatorio del mandato de Maduro. Todas las voluntades debían recolectarse en las 12 horas estipuladas para este miércoles.

El Movimiento Venezolano por el Referéndum Revocatorio 2022 (Mover) llamó a los ciudadanos a no asistir a la recolección para no convalidar el cronograma establecido por el CNE, el cual consideraban no brindaba las “verdaderas condiciones para lograr el objetivo”.