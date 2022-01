Así se jugará la Serie del Caribe República Dominicana 2022

Viernes 28 de enero

Puerto Rico vs Panamá 9:00 am

Colombia vs Venezuela 2:00 pm

República Dominicana vs México 7:00 pm

Sábado 29 de enero

Panamá vs Colombia 9:00 am

México vs Venezuela 2:00 pm

Puerto Rico vs República Dominicana 7:00 pm

Domingo 30 de enero

Colombia vs México 9:00 am

Venezuela vs Puerto Rico 2:00 pm

Panamá vs República Dominicana 7:00 pm

Lunes 31 de enero

Venezuela vs Panamá 9:30 am

México vs. Puerto Rico 2:00 pm

República Dominicana vs Colombia 7:00 pm

Martes 1 de febrero

Colombia vs Puerto Rico 9:30 am

Panamá vs México 2:00 pm

Venezuela vs República Dominicana 7:00 pm

Miércoles 2 de febrero

Semifinal A: Tercero vs Segundo 2:00 am

Semifinal B: Primero vs Cuarto 7:00 pm

Jueves 3 de febrero

Juego Final 6:00 pm

Nota: Todas las horas de Venezuela