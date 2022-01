Científicos descubren el lugar en que se extinguieron los últimos mamuts lanudos

Los últimos mamuts lanudos (‘Mammuthus primigenius’) sobrevivieron en la isla Wrangel, en el océano Ártico, hasta su extinción hace 4.000 años, sugiere un grupo internacional de investigadores de la Universidad de Helsinki, la Universidad de Tübingen y de la Academia de Ciencias de Rusia.

El escenario de la muerte de estos mamíferos propuesto por los científicos supone la combinación de factores como un hábitat aislado, eventos climáticos extremos y la aparición de los cazadores humanos en la isla, según su estudio publicado en la revista Science Direct.

Hace unos 15.000-110.000 años, los mamuts estaban muy extendidos en el hemisferio norte, señalaron los científicos. Debido al aumento de las temperaturas, que comenzó hace 15.000 años, su hábitat se redujo significativamente al norte de Siberia y Alaska. Los últimos mamuts de nuestro planeta sobrevivieron en la isla Wrangel, donde permanecieron aislados del continente debido al aumento del nivel del mar. La población de los mamuts de esta isla, localizada a 140 km de la costa de Siberia, entre Rusia y Alaska, sobrevivió otros 7.000 años.

El equipo examinó las composiciones isotópicas de carbono, nitrógeno, azufre y estroncio de un gran conjunto de huesos y dientes de mamuts del norte de Siberia, Alaska, el Yukón y la isla Wrangel de entre 40.000 y 4.000 años de antigüedad. El objetivo era documentar posibles cambios en la dieta de los mamuts y su hábitat y encontrar pruebas de una alteración de su entorno.

Los resultados mostraron que las composiciones de isótopos de carbono y nitrógeno de colágeno de los mamuts de la isla Wrangel no cambiaron desde el comienzo del calentamiento. Sus valores permanecieron sin cambios hasta que desaparecieron los mamuts, aparentemente en medio de condiciones de vida estables y favorables.

