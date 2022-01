Falsificaron certificados de vacunación para asistir a un partido de la NFL

Una pareja estadounidense, Michael y Amber Naab, fue acusada de un delito grave por falsificar certificados de vacunación contra la COVID-19. ¿El obejeto?: Pretendían ingresar al recinto deportivo para ver el partido de futbol americano entre los Bills de Búfalo y los Patriotas de Nueva Inglaterra, el pasado sábado 15 de enero.

«La presentación de un carnet de vacunas falso, con la intención de engañar a otra persona o entidad, es un delito», afirmó el fiscal de distrito del condado de Erie (Nueva York), John J. Flynn.

Los dos imputados están acusados de «posesión delictiva de un instrumento falsificado en segundo grado»; y en caso de ser declarados culpables podrían enfrentar una pena máxima de hasta siete años de cárcel, reseña RT Actualidad.

The defendants are accused of intentionally presenting a falsified #COVID19 vaccination card at Highmark Stadium for the @BuffaloBills game on January 15, 2022.

— Erie County District Attorney’s Office (@DAErieCountyNY) January 26, 2022