La mujer que peleó con el actor Alfredo Adame da su versión y surgen nuevos videos

El actor mexicano aseguró que tras un incidente vial, él comenzó a reclamarle al sujeto que manejaba por hacerle señas obscenas, y todo desencadenó en que la pareja robara su celular y se armara un escándalo en vía pública de la Ciudad de México.

Sin embargo, en redes sociales apareció la supuesta mujer con la que Adame protagonizó el altercado para dar su versión de los hechos.

A través de Twitter, la mujer llamada Maythe acusó al conductor de haberla golpeado, “hola, yo soy la chica y tengo vídeos donde el viejo me pega”, comenzó a decir.

De acuerdo con Maythe, la pelea empezó porque Adame se molestó por no haberle cedido el paso a su carro, “el señor nos amenazó con una pistola que traía en su carro… se metió al carro y adentro de él nos amenazó… lo tengo todo en vídeo”.

Y agregó, “El señor se bajó muy picudo solo porque mi esposo no le dio el paso y le empezó a pegar al carro. A mi es a la que me pega y por eso yo le empiezo a pegar. Mi esposo al ver que el señor me estaba pegando… por eso mi esposo le pega… y el señor no sabe pelear, solo sabe mentar madres y claro, yo tengo vídeos”.

Ante esto algunos internautas le pidieron a la mujer que publicara los vídeos y aunque en su cuenta de Twitter no aparece el material, en redes ya circulan nuevas grabaciones del incidente.

Ya salió el primer video grabado por la Fiona pic.twitter.com/ry1hdwBGrf — Amigo Incómodo (@IncomodoGDL) January 26, 2022

Surgen nuevas imágenes de la pelea callejera que protagonizó Alfredo Adame y una pareja en CDMX. Es el video captado por la mujer, con la que discutía. Ambos tripulantes del auto, alegaban que el actor, había chocado su auto y exigían pago de daños, a cambio de devolverle el📱🤦🏽‍♀️. pic.twitter.com/Et9IuFadHa — Yadith Valdez (@yadithvaldez) January 26, 2022

por TVNotas

