Maduro dice que el “fracaso” del revocatorio fue “culpa” de la oposición

Nicolás Maduro aseguró que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio las condiciones para la activación del revocatorio en su contra. En tal sentido, consideró que el “fracaso” de la recolección de firmas fue “culpa” de la oposición y del dirigente Juan Guaidó.

Durante una transmisión por Venezolana de Televisión (VTV), Maduro sostuvo que las escasas firmas recolectadas fueron por el “golpismo” de la oposición. “La culpa es de todos estos grupos que pensaron que era fácil. Así que fracasaron”, acotó.

“La culpa del fracaso estrepitoso en el intento de activar el revocatorio está en el estupidismo y el infantilismo y el golpismo que la oposición ha practicado en los últimos. Los últimos años. La culpa es del imbécil de Juan Guaidó”, dijo en el inicio del año judicial.

Maduro afirmó que en el pasado dijo que la “única forma” de sacarlo del poder era mediante un revocatorio. “En enero de 2019 le dije a la oposición que salgan de ese abstencionismo”, afirmó el líder del chavismo.

“CNE DIO LAS CONDICIONES”

Por otra parte, Maduro señalo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) “dio las condiciones” para recolectar las 4.250.000 firmas necesarias (20% del Registro Electoral). Por lo tanto, reiteró que, ante este escenario, fue responsabilidad de la oposición no lograr el objetivo.

“Tuvieron tres años para prepararse. Ahora me echan las culpas a mí. El CNE les dio las condiciones, las maquinas, los centros. Apenas tenían que recoger el 20 % de las firmas, pero apenas recogieron el 1,1% de las firmas. Fracasaron nuevamente”, indicó.

El CNE informó este jueves que el proceso tan solo recolectó 42.421 firmas. En consecuencia, declaró “improcedente” la solicitud del revocatorio, mientras que opositores y el rector Roberto Picón apuntaron que no había condiciones para recolectar las voluntades.

El Movimiento Venezolano por el Referéndum Revocatorio 2022 (Mover) llamó a los ciudadanos a no asistir a la recolección para no convalidar el cronograma establecido por el CNE, el cual consideraba no brindaba las “verdaderas condiciones para lograr el objetivo”.