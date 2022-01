México | Cambio de pregunta es de forma, no fondo: AMLO

“Es un asunto de forma, no de fondo”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) luego de que ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Jorge Mario Pardo Rebolledo propuso modificar la pregunta de la revocación de mandato quitando el concepto de “ratificación”.

“¿Para qué le enredan tanto?”, cuestionó en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

Sin embargo, AMLO destacó que lo importante es que el 10 de abril se instalen las casilla y la ciudadanía vote para decidir si renuncia o se mantiene en el cargo.

“Es un asunto yo diría de forma no de fondo ¿cuál es el fondo? Es lo que interesa, es preguntarle a la gente ´¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Eso es todo´… Si dicen que continúe, pues es sí o no´, es como se dice allá por mi tierra ¿vas a querer o no vas a querer?´, ¿para qué le enredan tanto? Si es una consulta, ¿quieres que continúe el presidente o que se vaya? Ya que vean quienes van a votar por el sí y quienes por el no. Si no quieren que yo me vaya, pues van a decir no´, si quieren que yo me vaya van a poner sí´, eso no está complicado pero meterse a un juicio sobre eso, solo que fuese de fondo, ¿no?”, comentó.

“Yo no me opongo, eh, que lo resuelvan”, enfatizó.

El jefe del Ejecutivo Federal recalcó que “lo más importante es que el día 10 de abril a votar, que se instalen todas las casillas y todos a participar”.