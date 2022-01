MOVER califica de inconstitucional la jornada convocada por el CNE el pasado 26E

Los integrantes del Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover) manifestaron su rechazo a la jornada convocada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la recolección de firmas el jueves 26 de enero y que lo promotores de la activación del referéndum contra el gobernante Nicolás Maduro calificaron de nueva violación a la Constitución.

En una rueda de prensa vía Zoom este jueves, los integrantes de Mover, César Pérez Vivas y Nicmer Evans, recalcaron que pese a lo ejecutado por el CNE, los motivos para activar un revocatorio contra Maduro, que cuente con un cronograma justo cuyo proceso sea avalado por los promotores, siguen presentes en la realidad venezolana.

«Lo de ayer no es sino la prueba fehaciente de un nuevo fraude electoral y político, de una nueva violación a la Constitución que estamos obligados a denunciar», destacó Pérez Vivas.

Por su parte, Evans aclaró que en la jornada del jueves no hubo firmas válidas. «Ayer, para aclararle a aquellas voces que mandaron a mentirle a la gente diciendo que se recogieron 40.000 expresiones de voluntades, les decimos de manera tajante: ayer hubo cero firmas porque no era válido. Mover no reconoce lo que se hizo el día de ayer porque solamente las firmas serán válidas en el momento en que haya un cronograma constitucional y pertinente».

Evans destacó, además, que si la dirigencia política opositora abandona la posibilidad de activar el revocatorio contra Maduro, abandonaría un mecanismo que cuenta con el apoyo de la población.

Pérez Vivas adelantó que documentarán lo sucedido ante el Consejo de Naciones Unidas y resaltó la importancia de un proceso de diálogo entre todos los factores políticos y la sociedad para asumir la activación del revocatorio como una oportunidad de cambio político.

César Pérez Vivas, integrante de Mover, resaltó la importancia de un diálogo entre todos los sectores de la sociedad venezolana. #27Enepic.twitter.com/53RpOHtGTI — MOVER | Agrupación Ciudadana (@rrmover) January 27, 2022

Nicmer Evans, integrante de Mover: "Ayer las causas del revocatorio no murieron (…) se prendió una nueva chispa". #27Enepic.twitter.com/gQ1jRaeVhw — MOVER | Agrupación Ciudadana (@rrmover) January 27, 2022

El Pitazo