Perú | Pedro Castillo queda sorprendido por las preguntas de CNN

Castillo asegura que “se quedó sorprendido”

Pedro Castillo , presidente de República , se mostró sorprendido luego de la entrevista con el periodista Fernando Rincón para el canal CNN. Tras esto señaló que “se quedó sorprendido” con las preguntas realizadas por el periodista.

“En la mañana de hoy he tenido una entrevista. Bueno, más que entrevista me he quedado sorprendido de unas preguntas que se me hacía, que nada importante tiene para el país. Me preguntaron sobre Bruno Pacheco, que Sarratea, cuando esas cosas las tenemos muy claras. Acá no hemos venido a robarle al país. Hemos venido a contribuir al país”, señaló el presidente .

En la misma linea Castillo añadió: “Las cosas que son de investigación, vamos a abrir las puertas donde estén para que en cualquier momento se hagan las investigaciones”.

Así mismo , se le pregunto por la pregunta sobre la entrega del mar peruano a Bolivia . No obstante ,Castillo respondio que esas decisiones “se tienen que consultar con el pueblo”.

“Se hablaba y me preguntaron si usted va a dar el mar para Bolivia. Yo le pregunto a los compañeros ¿Quién soy yo? Si en el marco de este espacio como presidente hay que desarrollar las fronteras, atender a las poblaciones, pero todo tiene que hacerse con el pueblo, todo tiene que hacerse con anticipación abierta, al pueblo no se le puede amordazar”, aseguró.