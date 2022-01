¿Qué hacer y cómo quitar manchas en las axilas?

En algunas personas, puede deberse al uso de productos para el afeitado o desodorantes que contienen alcohol.

Aunque las manchas bajo los brazos la mayor parte de las veces no presentan ningún problema de salud, son muy inconvenientes ya que por más que la persona se rasure, parece como si las axilas tuvieran vello.

Afortunadamente, hay varias maneras de quitar estas manchas de forma natural.

1. Limón y bicarbonato de sodio para aclarar las axilas

El limón es un blanqueador de la piel muy popular. Crea una pasta de bicarbonato de sodio con limón y aplícalo en las axilas todos los días durante una semana. En caso que se irrite la piel entonces reduce el uso.

Después de la semana se usa cada 3 o 4 días. No frotes muy fuerte porque puede irritarte la piel. Esta pasta no sólo quita las manchas sino también reduce la sudoración y el mal olor. No se debe usar después de haberse rasurado porque puede arder.

2. Jugo de papa

La papa es otro ingrediente que se ocupa mucho para blanquear la piel y tiene la ventaja que no irrita. Para hacer esta receta se ralla la papa cruda en un rallador de queso y se extrae el líquido en una gasa limpia.

Se pone el líquido en las axilas. Se deja unos 20 minutos y se lava. Se repite todos los día hasta ver resultados.

3. Exfoliante de azúcar y aceite

Puedes hacer una mezcla de azúcar y aceite de oliva para exfoliar el área bajo los brazos y revelar piel más clara. Se repite un máximo de tres veces por semana.

No se recomienda ponerse después de afeitarse ya que te puede arder. Si se te irrita la piel no lo use.

4. Limón, pepino y cúrcuma para blanquear las axilas

Seguimos con el limón para quitar manchas. Crea una pasta con 1 cucharadita de jugo de limón, 1 cucharadita de jugo de pepino y una pizca de cúrcuma en polvo.

Aplica esta pasta sobre las axilas y lávala después de 20 minutos. La cúrcuma, el limón y el pepino son ingredientes muy usados en remedios para aclarar la piel.

5. Yogur natural y cúrcuma

Realiza una mezcla usando una cucharada de cúrcuma y dos cucharadas de yogur natural (yogur sin sabor). Colócalo en las axilas y déjalo actuar por una media hora. Limpialo y repite todos los días.

Nota

Es importante que te percates que estos trucos no sirven de la noche a la mañana. Aclarar la piel es un proceso que toma varias semanas. Generalmente los resultados se empiezan a ver en unas cuatro semanas.

Otros consejos para blanquear las axilas

1. Depilate con cera en lugar de rasurarte, ya que cuando las personas se rasuran quedan las puntas de los vellos y si son oscuros van a hacer el área parecer oscura. Mientras que si se depila con cera, la cera arranca los vellos de raíz.

2. Mantenerte en nutrición. Consulta con tu doctor para ver si puedes empezar a tomar algún suplemento multivitamínico ya que a veces las axilas oscuras se deben a alguna deficiencia de alguna vitamina.

3. Condiciones médicas. En algunos casos las manchas bajo las axilas pueden deberse a condiciones médicas o a efectos secundarios de algunos medicamentos. En tal caso debes consultar con tu médico para ver si existen otras opciones.

4. Cambia de desodorante. En ciertos casos esas manchas oscuras pueden deberse a una reacción de la piel a algún ingrediente en el desodorante. Prueba un desodorante para piel sensible.

Evita irritación y malestares provocados por estas manchas. Sigue los consejos que te acabamos de dar y mejora la salud de tus axilas.