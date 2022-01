Según el largo de tus dedos eres este tipo de persona

EL tamaño de tus dedos puede revela como es tu personalidad. ¿Lo sabías?

Según estudios el cuerpo humano revela algunas de tus características internas mediante los rasgos fiscos. La Universidad de Alberta en Canadá, descubrió que a través de un análisis profundizado de los dedos índices y anulares de tus manos puede descubrirse que factores están relacionados con tu carácter y también el riesgo de contraer enfermedades.

Por lo que, según esto, dependiendo del tamaño de tus dedos de la mano puedes ser de uno de estos 3 tipos:

Tipo A.

Si tienes el dedo anular más largo que el dedo índice, se supone que eres una persona proactiva, buena persona, compasiva y con una forma de ser atractiva para las demás personas. Eres firme a la hora de tomar decisiones y rara vez cambias de idea. Buscas lo mejor para ser feliz y siempre encuentras la mejor manera para ello.

Tipo B.

Si tu caso es el B tienes el dedo anular más corto que el dedo índice. Eres una persona divertida, sensible, amable, bondadosa y, aunque puede que no lo demuestres, te preocupas por los demás. Te gusta estar acompañado pero no en todo momento, buscas tener momentos de soledad. Aprecias a la gente que te rodea.

Tipo C.

Si tienes los dos dedos, el anular y el índice, iguales eres una persona tranquila, no te gusta discutir, ni los conflictos. Tienes muchos amigos y eres amable con quién te rodea. Tu pareja, si tienes, no esta falta de amor, ya que eres una persona tierna y cariñosa.

Ahora comprueba el tamaño de tus dedos y lo que esta hipótesis dice sobre ellos. ¿Concuerda con tu personalidad?