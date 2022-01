Cielos despejados por vientos alisios elevan sensación de frío en Caracas

1344552

Caracas.- Desde principios de enero, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrológica (Inameh), había informado que las bajas temperaturas se mantendrían en Caracas durante algunas semanas.

Entre los meses de enero y febrero se registran las temperaturas más bajas del año, aunque el primer mes es históricamente el más frío, con temperaturas mínimas de 16 y 17 grados.

Un factor que incide en las bajas temperaturas es que las noches tienden a tener un cielo despejado, por lo que la poca radiación solar que recibe la tierra se libera rápidamente durante el día.

El Inameh explica en sus reportes pasados que durante el mes de enero los vientos alisios se intensifican además de que las aguas del Atlántico Tropical y el mar Caribe están más cálidas de lo normal.

Inusual frío en Miami

En los últimos días, Miami vuelve a sentir la existencia de un peculiar e inusual invierno con temperaturas al amanecer por debajo de los 50 grados Fahrenheit, 10 grados centígrados.

Las bajas temperaturas se hicieron también notar en las ciudades de Fort Lauderdale (46 grados F o 7,7 C), Pembroke Pines (44 F o 6,6 C) y Cayo Hueso (59 F o 15 C), también en el sur de Florida.

Un informe del National Weather Service (NWS), que atiende el estado del tiempo en todo el país, anunciaba el 23 de enero la llegada de tres frentes fríos continuos en los próximos días.

Para el lunes 24 de enero, la temperatura en la zona del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) era de 46 grados Fahrenheit (7,7 grados centígrados), mientras que partes del condado de Broward, al norte de Miami, experimentaron un descenso térmico para situarse en torno a los 30 grados Fahrenheit, con avisos de heladas.

Los 46 grados Fahrenheit registrados en el MIA superan los del 26 de diciembre pasado (47 grados F o 8,3 C) y supone la más baja en lo que va de temporada de invierno, según el canal Local 10.

Redacción El PitazoGran Caracas

