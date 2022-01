Cinco datos que revelan la triste situación de los profesores jubilados en Venezuela

1345831

Caracas.- Los adultos mayores profesionales universitarios han sido duramente golpeados por la situación económica y social que vive el país desde el año 2017, fecha en la cual la hiperinflación comenzó a disminuir el poder adquisitivo del trabajador venezolano.

Ser jubilado de un ministerio en Venezuela no equivale en la actualidad a tener una vejez digna. De esta realidad no escapan los adultos mayores del sector universitario, quienes pese a haber dedicado su vida al ejercicio de una profesión no ven una recompensa justa en sus salarios, pensiones y jubilaciones.

De acuerdo con el Laboratorio de Desarrollo Humano, ONG fundada en Barquisimeto, estado Lara, encargada del Observatorio de Universidades, los altos niveles de morbilidad, la incapacidad para atender la salud, la inseguridad alimentaria y la desprotección social de la población adulta mayor en las universidades es una realidad que no puede eludirse.

Todos estos datos fueron recogidos en una encuesta realizada por el Observatorio de Universidades. El estudio indagó sobre las condiciones de vida de la población universitaria (Enobu 2021), especialmente la de los adultos mayores.

El Pitazo te resume los resultados en cinco claves:

Según la encuesta del Observatorio de Universidades sobre las condiciones de vida de la población universitaria (Enobu 2021), 35% de los adultos mayores comen menos de 3 veces al día.

35% no recibe ningún ingreso extra respecto del salario del Ministerio de Educación Superior Universitaria.

26% de los adultos mayores tiene más de 3 años sin realizarse un chequeo médico.

21% de los adultos mayores consultados nunca logró comprar sus medicinas.

8 de cada 10 docentes de 60 años o más sufren de enfermedades crónicas y a 9 de cada 10 se les dificulta adquirir medicamentos.

El Laboratorio de Desarrollo Humano advierte que dentro del grupo de profesoras y profesores universitarios venezolanos de 60 años o más, aproximadamente un tercio está afectado por la emergencia humanitaria compleja, situación que la pandemia del COVID-19 ha agudizado.

En el estudio también se precisa que el salario de un profesor titular en Venezuela, si se jubila con 100% de lo que ganaba, está entre 9,5 dólares y 11,2 dólares al mes, el más bajo de Latinoamérica y el Caribe, mientras que en Haití, el salario mínimo de un docente universitario es de 650 dólares y en El Salvador, de 500 dólares mensuales.

La canasta alimentaria para una familia de cinco integrantes, según cálculos del Observatorio Venezolano de Finanzas, se ubicó en diciembre en 370 dólares.

Redacción El PitazoVista_2

