Detenido por tratar de emborrachar a un caimán en Florida (Foto)

Un sujeto identificado como Timothy Kepke, de nacionalidad estadounidense de la localidad de Hobe Sound, en el estado de Florida, fue detenido el 3 de octubre por haber obligado a un caimán a beber cerveza, según un comunicado de la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida citado por el portal local TC Palm.

El incidente ocurrió el 26 de agosto y terminó mal para Kepke, de 27 años, que fue mordido por el reptil. El desenlace de los eventos era fácil de prever, ya que Kepke estuvo provocando al animal, que poco antes había sido capturado con las manos desnudas por su amigo Noah Osborne, de 22 años. Sin embargo, el caimán no mordió a Kepke hasta que le vertieron cerveza en la boca.

Se informa que Kepke dijo a la Policía que él también había consumido algunas cervezas ese día, aunque niega que estuviera borracho.

