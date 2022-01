Discriminación en Caracas, Habló joven que expulsaron de esfera de Soto

A pocos meses de hacerse públicos dos actos de discriminación contra parejas Lgbtq+ en Caracas, un nuevo episodio causó conmoción en redes sociales.

El periodista y paramédico, Rodolfo García, reveló a Caraota Digital que fue víctima de exclusión la noche del 25 de enero. Los hechos ocurrieron en la autopista Francisco Fajardo, a la altura de la esfera de Jesús Soto.

Explicó que acudió al lugar con un amigo y pese a que los oficiales de policía los vieron llegar y revisaron sus pertenencias, no les informaron que el lugar estaba cerrado.

«SOLO ESTÁBAMOS CONVERSANDO»: PERIODISTA FUE VÍCTIMA DE DISCRIMINACIÓN

Cuando se acercaron en un banco a conversar, el agente Francesco González se les acercó y cuestionó por la motocicleta en la que llegaron. La cosa se complicó cuando revisó los documentos y les preguntó por su orientación sexual.

«Nos lanzó un comentario discriminatorio. Yo al principio no entendí y le pregunté cuál era la diferencia de si éramos gay o no. Me dijo que esa zona estaba controlada por ellos y para poder estar allí teníamos que pedirle permiso», explicó.

Recalcó que el funcionario les obligó a abandonar el área tras señalarlos de «cometer actos lascivos», delito penalizado con hasta dos años de cárcel por las leyes venezolanas.

«Le vuelvo a preguntar qué estamos haciendo, en vista que no me respondió inicialmente y allí me lo dijo ‘actos lascivos’. Lo vuelvo a cuestionar, ¿qué fue lo que usted vio? porque no me especifica y primero me preguntó si éramos gay o no, que es algo que no debió hacer», refirió.

García registró el intercambio de palabras en video y lo publicó en su cuenta personal. También admitió que el funcionario le amenazó con llamar a su superior y esta se presentó en la escena.

«Ella muy amablemente habló conmigo, reconoció el error y dijo que en este país hay hombres machistas y a veces toman esas actitudes. Le dije que si es oficial no puede ir por la vida tratando mal a todo el mundo y discriminándolos. Conmigo se equivocó porque no me voy a callar», declaró.

LA DENUNCIA

Rodolfo cumplió su promesa y acudió a los organismos competentes para presentar una demanda por el incidente.

Desde entonces, ha recibido el apoyo de organizaciones y activistas Lgbtiq+, los cuales aprovecharon la ocasión para hacer eco de episodios similares.

El joven espera que la querella proceda en las próximas semanas, ya que deberá realizar varios trámites para formalizarla.

«Ayer me acerqué al Ministerio Público, realmente el proceso es algo lento. Me dirigí a la oficina de atención a la víctima; posteriormente me mandaron a la Fiscalía de Derechos Fundamentales que se encuentra ahí mismo y luego tuve que ir a la Oficina de Atención a la Víctima de Delitos y Abusos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB)», explicó.

En medio de la polémica, admitió que jamás había sido víctima de discriminación y recomendó a otros afectados denunciar los abusos.

Un acto más de discriminación en nuestro país, que no pienso callar. Abro hilo pic.twitter.com/CyV5CKYpcY — Rodolfo Garcia (@Rodojesus21) January 27, 2022

«Creo que lo más importante para las víctimas es que alcen su voz, porque la historia ha demostrado que los cambios suceden en el mundo precisamente por personas que hablan. Aquellos que dicen ‘mira, esto no está bien’ y deciden cambiar las cosas», destacó.

Finalmente, sostuvo que «más allá de incentivar leyes que promuevan la igualdad, es necesario destacar valores como el respeto en el país».

«Si todos lo cultiváramos podríamos convivir perfectamente. Si yo respeto al que piensa diferente, cree o tiene una orientación sexual distinta, podríamos tener algo mejor», concluyó.