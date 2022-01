España | Receta de cruasán de hojaldre con crema de avellanas del Mercadona

La crema de avellanas de Mercadona ha sido uno de los triunfos del pasado año del supermercado de Juan Roig y es que pocas han sido las personas que no han caído en la tentación de llevarse, al menos, un bote a casa. Eso sí, muchos han tenido que esperar para probarla ya que estaba casi todo el tiempo agotada. Pero ahora parece que, vayamos cuando vayamos, encontramos esta famosa crema en las estanterías del supermercado, por lo que, si aún no has conseguido probarla, ahora es el momento. Para ello, te enseñaremos cómo preparar un cruasán de hojaldre con la crema de avellanas de Mercadona, un dulce que te encantará.

¿Quieres saber cuál es la receta de este cruasán y que necesitas para hacerlo? Pues te lo contamos a continuación.

La crema más exitosa de Mercadona

La crema de avellanas de la marca Hacendado supuso todo un éxito, tanto es así que el supermercado incluso decidió sacar un turrón para Navidades con el relleno de esta crema (otro de los productos que triunfó tanto que incluso era difícil encontrarlo). Pero ahora que la fiebre ya ha pasado y que seguro que encuentras este bote de crema en Mercadona, es el momento de idear recetas con él y es que, aunque en el pan puede estar bueno, no hay nada mejor que hacer un dulce con esta crema.

La crema contiene leche y avellana y está hecha sin aceite de palma y sin gluten, una muy buena noticia para los celíacos. Vamos a conocer la receta.

Cruasán de hojaldre con crema de avellanas

Para hacer un cruasán de hojaldre con crema de avellanas de Mercadona necesitarás los siguientes ingredientes:

1 bote de crema de avellanas

1 lámina de masa de hojaldre

1 huevo

Para hacer la receta, tendrás que seguir los siguientes pasos:

Extiende la masa de hojaldre, que también puedes comprarla en Mercadona ya hecha, sobre la superficie de trabajo. Guarda el papel en el que viene enrollada ya que te servirá para el horno. Corta con un cuchillo afilado, y con la masa bien extendida, triángulos. Haz un corte de unos tres centímetros aproximadamente. Coloca un poco de crema de avellanas encima de cada uno de estos triángulos. Eso sí, cuidado con la cantidad ya que luego crecerá. Dobla hacia los lados la base del triángulo y enróllalo sobre sí mismo. Una vez enrollado, dobla los extremos para darle la forma de la media luna, que es la forma característica del cruasán. Colócalos todos sobre la bandeja del horno, que previamente habrás precalentado a 220ºC con calor arriba y abajo, y pon un poco de huevo batido encima de cada uno para darle un poco de color. Déjalos en el horno durante unos 15 minutos o cuando veas que estén dorados. Por último, si quieres darle un toque más especial, puedes coger una manga pastelera y poner un poco de crema encima de cada cruasán. También puedes meter uno de los extremos en la crema y dejar que se enfríe.

Esta es una receta muy sencilla que les encantará a todos, especialmente a los más pequeños.