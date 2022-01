Horóscopo del 28 de enero 2022 de Mhoni Vidente

Este viernes 28 de enero de 2022, comienza el último fin de semana del mes de enero, por lo que deberemos de comenzar a apretar el paso en la dirección que queremos que vayan nuestros deseos y propósitos de este año.

ARIES

Trata de que el sentimiento de valentía que cargas sea tu guía en todos los proyectos que emprendas este fin de semana, evita confiar en cualquiera. Viernes de mucho enamoramiento y sentirte pleno en tu vida, recuerda que tu signo no sabe estar solo, así que este fin de semana será de conquista con los signos Capricornio y Virgo. No cargues problemas que no son tuyos, es mejor mantenerte al margen de todo.

TAURO

Este viernes deberas darle continuidad a todos los nuevos proyectos que tengas, libérate del pasado, este viernes parece ideal para dejar los miedos a un lado y podrás avanzar. Estarás un poco molesto contigo mismo porque sientes que no avanzas lo suficiente en tu vida y eso te frustra, pero recuerda que tu signo siempre tiene que estar renovando sus energías para estar en paz.

GÉMINIS

Un viernes de revelaciones se aproxima, habrá muchos cambios a nivel climático y esto te hará sentir melancólico, no dejes que esto te coma, son etapas y es normal que te sientas un poco bajo de energía. Te compras una bicicleta y decides empezar una rutina de ejercicio. Te viene un dinero extra que no esperabas por medio un premio en la lotería con los números 6 y 25.

CÁNCER

Viernes de estar con muy buena suerte en todo lo relacionado a trabajos nuevos y llegada de dinero por medio de juegos de azar. Tendrás días de abundancia, así que trata de jugar con los números 6 y 31. Eres el mediador del zodiaco, tu talento para proveer y solucionar problemas a las personas que quieres es único, trata de que este fin de semana sea provechoso, ocupa tu tiempo libre para arreglar tus papeles de impuestos, del banco y documentos de migración.

LEO

Estas en un proceso de reinventarte, tu temporada te hace más fuerte y este viernes pinta ideal para que saques provecho de las facultades de tu signo. Eres el rey de la selva, trata de conectar con la naturaleza. Ten cuidado con lo que comes, trata de cuidarte para no tener problemas de intestino o estómago. Quieres cambiar de coche y haces trámites para un crédito.

VIRGO

La abundancia te sigue y acompaña tu camino, eres un signo poderoso y femenino, siempre tienes la capacidad de procrastinar para avanzar. Atravesarás por algunas dificultades con personas de tu trabajo. Recuerda que a veces no puedes controlar tus impulsos y te hacen enojar, trata de no tomar las cosas tan intenso y dejarlo pasar. Renuevas cosas de tu casa y la pintas de colores claros para que te llegue más abundancia. Celebras el cumpleaños de un familiar.

LIBRA

No te confundas por las malas rachas, recuerda que para disfrutar la vida también tenemos que conocer las bajas, no todo es hacia arriba, este viernes es mejor quedarte en casa y trabajar en el hogar. Acudes a juntas este viernes para cambios de puestos, pon atención a todo lo que te rodea en el ámbito laboral. Tu signo es el alma de las fiestas y el amigo de todos, por eso siempre te invitan a reuniones pero este fin e semana tendrás que pasar de largo.

ESCORPIÓN

Recibirás noticias este viernes sobre cambios en cuestiones de trabajo, te encuentras en tu mejor momento para renovar tu energía y cambiar por completo, y durante estos días vendrán a ti nuevos proyectos profesionales que te harán triunfar. Jupiter esta cerca de nosotros y tus deseos carnales están mas vivos que nunca. Recuerda que no todo lo que brilla es oro y no tienes por que entregar sentimientos a quien no quiere algo serio contigo.

SAGITARIO

Constantemente necesitas tener dos ingresos por las situaciones que se puedan presentar, por eso analizas tener un negocio propio. También este día presentas exámenes escolares y haces pagos de colegiaturas. Te buscan para hacer un diseño, tu signo es muy bueno para el arte y comunicaciones. Aunque el sol escasee trata de buscar una hora de este viernes para tomar baño de sol y recargarte de energía.

CAPRICORNIO

Este viernes es el momento ideal de tomar esta oportunidad y no dejes que los consejos de gente mal intencionada hagan mella en tus aspiraciones, será un viernes especial. También es tiempo de que tomes decisiones y madures en tu relación sentimental. Sacas tu licencia o seguro social. Sigue con tu dieta, te ayuda a verte de lo mejor.

ACUARIO

Durante este viernes evita prometer lo que no vas a cumplir, y más en cuestiones amorosas; es mejor que hables con sinceridad porque al final la verdad siempre sale a la luz. Presentas documentos porque te realizan una auditoría en tu trabajo o una revisión de tu gerente. Si celebras tu cumpleaños este fin de semana, trata de no caer en los excesos y cuídate bien por tu imagen frente a tus amigos y patrones.

PISCIS

Tendrás mucho trabajo todos estos días y analizarás la posibilidad de poner un negocio que te ayude a mejorar tus ingresos. Festejas este fin de semana a un familiar y te sentirás de lo más feliz, la convivencia con tus seres queridos te reconforta. Este viernes sales de fiesta, diviértete pero cuídate por que seguimos en pandemia.

NOTICIAS AL DIA Y A LA HORA