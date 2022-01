La rotación de Magallanes para la Serie del Caribe 2022

Vamos a conocer la rotación actualizada de los lanzadores abridores de los Navegantes del Magallanes para la Serie del Caribe 2022.

En efecto los Navegantes del Magallanes, quienes son los representantes de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) al haber ganado el campeonato de la temporada 2021-2022 al derrotar en una espectacular final en siete juegos a los Caribes de Anzoátegui, han hecho el anuncio de cómo será rotación de pitcher abridores en los primeros juego de la Serie, los cuales señalo a continuación:

De esa forma el conjunto venezolano afrontará la ofensiva de sus rivales, en aras de clasificar a la semi-final y luego a la final donde buscarán ese trofeo de la Serie del Caribe.

Actualizada

La rotación de #Magallanes en la #SeriedelCaribe2022

J.Guerra vs Colombia (Eduard López)

Y Méndez vs México (Manny Barreda)

C.Jiménez vs P.Rico (Yordy Cabrera)

por anunciar vs Panamá por anunciar

por anunciar vs Dominicana (Albert Abreu)#MAGALLANESCAMPEON

— Blog Magallanes (@MagallanesBlog) January 28, 2022