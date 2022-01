Madre advirtió que «bajo engaño» aplicaron a su hijo la vacuna cubana

Una madre en Acarigua, estado Portuguesa, denunció que el personal sanitario está aplicando bajo engaño la vacuna cubana Abdala a los menores de edad.

«Quiero alertar a todos los padres que en el seguro social están diciendo que aplicarán a los niños la vacuna rusa (Sputnik-V) y terminan poniéndoles la cubana», dijo Raelia Oberto a El Pitazo. madre de un niño, al denunciar que «bajo engaño», su hijo fue inoculado con el biológico Abdala.

La progenitora señaló que fue en el hospital materno infantil Dr. José Gregorio Hernández donde inocularon a su hijo con el biólogo Abdala; el miércoles 26 de enero.

«Cuando pregunté en la puerta a la persona que organiza la cola y da la información, me aseguró que estaban aplicando la vacuna rusa. Me confié y por eso me quedé allí en el Seguro Social, hasta que me tocó ingresar», contó.

Oberto indicó que mucho después de vacunar al niño fue que se enteró qué vacuna estaban usando. «Mi hijo se puso nervioso y, mientras lo calmaba, no me percaté qué le habían aplicado. Me fui a casa y allá vi que en la tarjeta de vacunación solo habían escrito el número de lote, pero no el nombre de la vacuna. Por eso me regresé para que anexaran ese dato, cuando me regresan la tarjetas, me llevo la sorpresa de que es la Abdala, la cubana».

Destacó que, al menos, a cinco representantes le sucedió lo mismo; le colocaron en la tarjeta el número de lote, pero no el fármaco; «todo para que no nos diéramos cuenta de que era la vacuna cubana».

ESTÁN EXPERIMENTANDO CON LOS NIÑOS

«Están experimentando con nuestros hijos, los más vulnerables. Todos sabemos que esa vacuna cubana no está aprobada, carece de aval para su uso en la población y su efectividad es muy baja comparado con las otras vacunas. Estoy preocupada por la salud de mi hijo y la reacción que puede tener luego de que recibió está dosis bajo engaño», indicó.

La representante advirtió a la población, sobre todo a los padres, a asegurarse qué tipo de producto biológico aplican a sus hijos.

