Marjorie de Sousa celebró en redes el cumpleaños de su hijo Matías

Aunque suele ser muy discreta con su vida privada, el 27 de enero es una fecha muy importante para Marjorie de Sousa. La actriz aprovechó la ocasión para demostrarle a todos cuánto ha crecido su hijo Matías.

Por medio de su cuenta de Instagram, la venezolana compartió todos los detalles de la fiesta de cumpleaños que le organizó al pequeño.

Su publicación vino acompañada de un emotivo mensaje, donde destacó lo feliz que se siente de haberse convertido en madre desde hace cinco años.

«Tengo tanto dentro que agradecerte mi sol, tanto que llenaste cuando escuché esa voz. Al tocarte sentí que se me paraba el corazón y me di cuenta que mi corazón en ese momento estaba en mis manos (…) Gracias por ser eso que me faltaba, ahora sé que el sentido de mi vida eres tú», se lee en parte de la descripción.

MARJORIE DE SOUSA DEMOSTRÓ LO QUE HA CRECIDO SU HIJO EN SU CUMPLEAÑOS NÚMERO CINCO

Como era de esperarse, las redes se llenaron de mensajes de elogio y felicitaciones por parte de los seguidores. Además, otros expresaron su asombro por el parecido del niño con su padre, el actor Julián Gil.

«Dios mío, qué guapurita», «Es igualito a su papá, con razón la pelea», «Cuánto ha crecido ese niño» y «Qué bellos, los amo. Mis rubios perfectos», fueron parte de las reacciones.

Por su parte, el argentino también utilizó su cuenta personal para felicitar a su hijo, con quien no ha compartido desde hace algunos años.

«Feliz cumple…. Hijo mío, 5 añitos», escribió el artista, acompañando el mensaje con un video de Matías cuando era un bebé; así como un par de postales donde se les ve juntos.

Luego del conflicto legal por la custodia del niño, las autoridades fallaron a favor de Marjorie de Sousa, quitándole al intérprete la posibilidad de pasar más tiempo con el menor. También se confirmó que perdió la patria potestad hace un año, resaltó People.