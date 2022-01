NBA-Shaquille O’neal esta harto de Ben Simmons y le manda fuego

Shaquille O’Neal está harto de Ben Simmons: la leyenda de la NBA destrozó a la estrella de los 76ers con una diatriba el jueves, llamando al jugador nada más que un “llorón”.

Los comentarios de Shaq sobre “Inside the NBA” se produjeron durante una conversación sobre Joel Embiid… que se convirtió en una comparación entre los dos compañeros de equipo.

“La diferencia entre [Embiid] y su socio suave es que puede aceptar las críticas sin ser un llorón y todavía quiere jugar”, dijo O’Neal.

“El otro tipo al que no respeto”, dijo Shaq en referencia a Simmons. “Y he estado pensando en ello. Te estás perdiendo toda la temporada porque le hicieron una pregunta a tu entrenador: ¿podemos ganar sin ti?”.

“Y tu entrenador dio una respuesta graciosa. Eso debería decirte que, en el verano, necesitas trabajar en tu juego”.

El momento al que se refiere Shaq es una entrevista posterior al juego con Doc Rivers, cuando se le preguntó si Simmons podría ser el base armador en un equipo de campeonato… a lo que el entrenador respondió: “No sé la respuesta a eso en este momento. ”

Shaq señaló que fue criticado por los medios en el transcurso de su legendaria carrera… pero no dejó que eso lo afectara y lo motivó a mejorar.

“¿No crees que no he sido criticado por ustedes y Stephen A. [Smith] y no he sido criticado por los medios de Los Ángeles y los medios de Nueva York?”, dijo Diesel.

“Los grandes jugadores son criticados, pero los grandes jugadores también se enfrentan a las críticas y actúan”.

Al final de su diatriba, O’Neal finalmente dijo que se desharía de Simmons, quien aún no ha jugado en un juego para Philly este año, porque se perdió todo el respeto.